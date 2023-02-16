首推免托福即可預修美國大學正式課程200門　新北31所公立高中職全受惠

今(16)日新北市教育局長張明文攜手美國加州峽谷 大學（College of the Canyons）國際學院院長Dr.Jia-Yi Cheng-Levine，簽署國際線上學分GOL（Global Online Learning）、學術英語IELP (International English Language Program)課程合作備忘錄，讓新北市31所公立高中職學生免考托福、即可先修美國大學200門正式課程，與當地頂尖高中生、大學生同步上課，學分修滿還有機會躋身美國名校。

張明文表示，新北市積極推動公立高中「校校有雙學制計畫」， 逐步打造全英語學習環境。今首度延伸至大學， 與美國加州峽谷大學簽署「門檻低、CP值高」 大學先修課程合作備忘錄，學生英文程度達B2等級可直接修習美國 大學正式課程，若未達B2等級，則可選擇增進英語文能力的IEL P課程(相當於托福、雅思)，選修通過可獲C1等級證明。 美國已有多所大學承認學分及英語文能力檢定， 修課證明亦可豐富學習歷程檔案，創造國內、外升學雙贏局面。

加州峽谷大學國際學院院長指出，此次合作課程皆由校內教授親自授課， 學校擁有加州最頂尖的轉學學程，目前有加州大學柏克萊分校(UC Berkeley)100%承認學分轉換，另有史丹佛、 紐約大學等名校均可學分轉換。

促成此次合作的立峰國際教育發展協會理事長李吳釩認為，這次MO U簽署的大學先修課程，將有助新北學子直升或轉入美國頂尖大學， 甚或求職就業，都會發揮極大優勢。

美國在臺協會AIT商務官杜杰夫Jeffrey Dutton預錄致詞時表示， 美國加州峽谷大學國際學院學生來自全球、課程多元， 而教師對國際學生授課及輔導具豐富經驗，雙方簽署MOU將為臺美 之間的交流與教育合作，開啟新里程。

永平高中校長沈美華表示，該合作案可豐富新北市高中職在地國際化選項， 建議3月繁星推薦已錄取大學的高三生可善用資源， 選擇有興趣的先修課程，提前體驗大學生活，和美國學生「做伙」學 ，提升雙語競爭力。

教育局表示，新北市自2019年起推動英語系國家雙聯學制， 陸續與英國普利茅斯城市學院簽署國際預科文憑、臺美中央中學、 箴言高中簽署雙文憑等，讓學生在國內學習便獲得國內、外2張高中 畢業證書，還可至海外升學。此次首度與大學合作先修學分線上課程 ，學生免出國即可線上修課，銜接一流大學。 教育局也編列經費補助修課學費， 讓弱勢學生同享寬廣的海外留學藍圖， 落實為幸福而教的在地國際化政策。

新北市教育局長張明文攜手美國加州峽谷大學（College of the Canyons）國際學院院長Dr.Jia-Yi Cheng-Levine，簽署國際線上學分GOL（Global Online Learning）、學術英語IELP (International English Language Program)課程合作備忘錄。(照片來源：新北市教育局提供)