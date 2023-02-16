（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）土耳其、敘利亞邊界的7.8、7.5強震，已透過斷瓦殘垣及不斷上修的萬千死傷，在世人心中留下了沉痛的痕跡。當焦點轉向建築物安全之際，土耳其南部正大興土木的核電廠，也再次引發安全性論戰。

美聯社報導，位在地中海沿岸阿庫尤市（Akkuyu）的核電廠，是土耳其首個核電站，共有四座反應爐，第一座預計今年投入營運。電廠距6日兩起強震的震央，分別約為338公里與394公里，並未因震災出現損傷或過度激烈的晃動。

然而，土耳其現代史上死傷最巨的這場大地震，還是讓外界對蓋在斷層上的這座電廠充滿疑慮。負責該工程的俄國國營公司Rosatom稱，阿庫尤電廠足以抵擋來自「規模9地震的外部影響」，且鄰近地區發生規模9地震的機率，可說是「萬年一遇」。

根據Rosatom，阿庫尤電廠的設計採用的是俄國研發的VVER-1200新型反應爐，內有一座144噸的堆芯捕捉器（core catcher），一旦發生緊急事件，會冷卻熔毀的放射性物質，並防止其漏出，作為額外的安全措施，符合日本311福島核災後國際原子能總署（IAEA）設下的核電廠標準。

要蓋一座核電廠，除了結構須比商業住宅堅固，選址也不是小事。水牛城大學地震工程與核子建築專家Andrew Whittaker表示，6日地震涉及東安那托利亞斷層（East Anatolian Fault），而核電廠蓋在這斷層的西邊尾端之外，顯示設計之初，就有將劇烈搖晃的可能性考慮進去。然而，該區域所有的基礎建設，包括核電廠，都應進行地震風險再評估。

不僅土耳其反核人士表達了擔憂，土國南方鄰居、位在地中海的島國賽普勒斯，對該在自家門口（距北方海岸線僅95公里）的阿庫尤核電廠也是惴惴不安。從政黨到環保人士在內的50個團體，疾呼土方立刻終止相關建設，對於蓋在斷層帶旁的核電廠，實在無法放心。

事實上，根據世界核能協會（World Nuclear Association），全球有1/5的反應爐，都位處地震頻繁帶。日本的濱岡核電廠（Hamaoka Nuclear Power Plant），就坐落在可能出現8.5強震的地區。美國加州的魔鬼谷核電廠（Diablo Canyon Power Plant），則號稱可耐震、耐海嘯、耐洪災。

強震震出建築物風險 土耳其核電廠安全隱憂浮上檯面