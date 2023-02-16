新北AI小創客結業成果發表會　攜手社會團體、科技產業推動程式教育

新北市與台北北區扶輪社、汯鉅科技今(16)日於大 觀國中5樓視聽教室舉行「AI小創客結業成果發表會」，14所學 校師生展示結合AI程式設計與學校特色作品，進行AI創客成果觀 摩與交流。教育局張明文局長出席參與AI小創客展演活動及點燈儀 式，點亮AI之光，象徵2024年將達100所AI小創客學校， 全面推動AI科技創新教學。

新北市教育局表示，新北推動程式教育向下扎根，透過攜手社會團體、 科技產業產學合作推動科技教育，將程式概念結合遊戲和英語教學， 手把手帶領孩子們走進程式的世界， 期盼孩子們能透過團隊發表找到成就感，讓程式教育永續學習，開啟 未來更多發展的機會。

台北北區扶輪社發揮民間的力量並號召泰國與韓國扶輪社共同參與「 國際扶輪全球獎助金計畫」，支持新北市發展程式教育。參與計畫學 校包括7所國中及13所國小，計20所學校，超過900位師生參 與。徐愫儀社長表示，身為國際扶輪3521地區歷史最悠久的扶輪 社，本著「飲水思源、回饋社會」的理念， 每年規劃多項社區服務計畫與政府合作， 很開心看到新北孩子可以藉此機會體驗AI智慧科技的運用， 也能很自信的用中文及英文上臺發表團隊的作品。

此外，「AI小創客」課程開發者為新竹科技園區的汯鉅科技公司， 特地將中文、英語、程式語的「三語教學」融入在課程中，以專題導 向的學習引導學生在生活情境中，善用科技素材及藝術媒材， 透過分組合作、人機協作，大膽玩創意來解決問題。

安溪國中自科社同學涂丹宥表示，我們這組用程式積木下指令， 設計了一款會讓人上癮的「打地鼠」遊戲！ 同組的吳董原同學補充說道，這是專為3到10歲的小朋友設計， 我們還特地請幼兒園小朋友和其他組的同學來玩看看， 真的需要有很快的反應力和專注力才能得到高分喔!

三光國小小創客團隊則發表了「Our AI School-三光智慧大樓」，透過AI控制LEC燈光的變化展 現創意校名及聖誕裝飾，沈柏辰同學表示，參加AI小創客活動讓自 己體會到操作的樂趣和培養問題解決能力，也謝謝同學的互相幫忙。

新北市教育局長張明文表示，「程式語言」是新北市的重點教育政策之一， 程式教育結合兒童喜愛的遊戲，搭配簡單的英語回饋， 讓孩童遊戲中也能自然熟悉三語環境。此外，透過師資培訓延續K1 2程式教育種子，從國小到高中，啟發學生的運算思維、 創意實作和團隊學習能力，讓新北更多的學校培育未來AI人才， 提升新世代數位人才的競爭力。

點燈儀式大合照，點亮AI之光，象徵2024年將達100所AI小創客學校，全面推動AI科技創新教學。（照片來源：新北市教育局提供）

安溪國中自科社同學設計「救土撥鼠」程式遊戲，搭配中英語講解生動活潑。（照片來源：新北市教育局提供）

三光國小創客團隊透過AI控制LED燈光展現創意校名和聖誕裝飾。（照片來源：新北市教育局提供）