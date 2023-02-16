新北AI小創客結業成果發表會　攜手社會團體、科技產業推動程式教育

新北市與台北北區扶輪社、汯鉅科技今(16)日於大觀國中5樓視聽教室舉行「AI小創客結業成果發表會」，14所學校師生展示結合AI程式設計與學校特色作品，進行AI創客成果觀摩與交流。教育局張明文局長出席參與AI小創客展演活動及點燈儀式，點亮AI之光，象徵2024年將達100所AI小創客學校，全面推動AI科技創新教學。
新北市教育局表示，新北推動程式教育向下扎根，透過攜手社會團體、科技產業產學合作推動科技教育，將程式概念結合遊戲和英語教學，手把手帶領孩子們走進程式的世界，期盼孩子們能透過團隊發表找到成就感，讓程式教育永續學習，開啟未來更多發展的機會。
台北北區扶輪社發揮民間的力量並號召泰國與韓國扶輪社共同參與「國際扶輪全球獎助金計畫」，支持新北市發展程式教育。參與計畫學校包括7所國中及13所國小，計20所學校，超過900位師生參與。徐愫儀社長表示，身為國際扶輪3521地區歷史最悠久的扶輪社，本著「飲水思源、回饋社會」的理念，每年規劃多項社區服務計畫與政府合作，很開心看到新北孩子可以藉此機會體驗AI智慧科技的運用，也能很自信的用中文及英文上臺發表團隊的作品。
此外，「AI小創客」課程開發者為新竹科技園區的汯鉅科技公司，特地將中文、英語、程式語的「三語教學」融入在課程中，以專題導向的學習引導學生在生活情境中，善用科技素材及藝術媒材，透過分組合作、人機協作，大膽玩創意來解決問題。
安溪國中自科社同學涂丹宥表示，我們這組用程式積木下指令，設計了一款會讓人上癮的「打地鼠」遊戲！同組的吳董原同學補充說道，這是專為3到10歲的小朋友設計，我們還特地請幼兒園小朋友和其他組的同學來玩看看，真的需要有很快的反應力和專注力才能得到高分喔!
三光國小小創客團隊則發表了「Our AI School-三光智慧大樓」，透過AI控制LEC燈光的變化展現創意校名及聖誕裝飾，沈柏辰同學表示，參加AI小創客活動讓自己體會到操作的樂趣和培養問題解決能力，也謝謝同學的互相幫忙。
新北市教育局長張明文表示，「程式語言」是新北市的重點教育政策之一，程式教育結合兒童喜愛的遊戲，搭配簡單的英語回饋，讓孩童遊戲中也能自然熟悉三語環境。此外，透過師資培訓延續K12程式教育種子，從國小到高中，啟發學生的運算思維、創意實作和團隊學習能力，讓新北更多的學校培育未來AI人才，提升新世代數位人才的競爭力。
點燈儀式大合照，點亮AI之光，象徵2024年將達100所AI小創客學校，全面推動AI科技創新教學。（照片來源：新北市教育局提供）
安溪國中自科社同學設計「救土撥鼠」程式遊戲，搭配中英語講解生動活潑。（照片來源：新北市教育局提供）
三光國小創客團隊透過AI控制LED燈光展現創意校名和聖誕裝飾。（照片來源：新北市教育局提供）