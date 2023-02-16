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台灣「成年文化禮金」加碼放寬領取資格！估計90萬人受惠　來看錢錢可以這樣花！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/16 17:30
文化部推行的「成年禮金」可用於看展及演出、買書等。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

文化部推行的「成年禮金」可用於看展及演出、買書等。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）文化部將發行的「成年禮金」將擴大符合資格，從18歲放寬至21歲都可領，估將有90萬人受惠。

為振興台灣藝文產業，文化部爭取行政院疫後特別條例預算，規劃擴大成年禮及產業振興策略等5大「振興振心」方案。文化部長史哲表示，此次疫後特別預算方案特別為錯失18歲成年過程的三屆畢業生，請命爭取原訂今年即將上路的文化成年禮金，發放範圍從原發放18歲以外，加發19至21歲。

文化部表示，藝文產業「衰於百業之前、興於百業之後」，3年疫情重創，包含電影票房砍半、表演藝術及視覺藝術產業觀眾嚴重流失、傳統戲曲失去舞台面臨存亡，以及實體書店、獨立書店、微型文創產業等地方小型藝文店家消費人口銳減。藝文產業受限營運模式須經創意發想、排練等較長整備期，因此恢復期慢，以2022年文化部主管8大產業銷售額觀察，相較疫前的銷售成長率，與製造業相比仍存在雙位數差距。此外，文創產業受雇員工人數更從2019年21萬人，下滑至2021年的17萬餘人，相較國內服務業、工業等整體狀況已恢復疫前，藝文產業需有更強力道扶植產業發展。

文化部積極爭取特別預算，規劃以「精準振興」為目標，提出擴大成年禮金發放；支持內容產業升級及實體書店、微型文創、區域文化產業振興；推動藝拍即合校園藝術課程及校外文化體驗；傳統戲曲及表演團體偏鄉巡演，強化藝文平權；壯大藝術內容，提升文化自信等5大方案。

成年禮金發放部分，文化部考量自2019年疫情爆發，讓3屆熱血青春的18歲青年不僅失去象徵成年的高中畢業典禮，錯過了畢業旅行、校外教學等社群體驗，文化活動交流機會亦無奈被迫中斷。因此，除原訂即將於今年上路的成年禮金，發放18歲21萬人以外，將加發19、20、21歲的69萬人，總計共約90萬人，每人1200點成年禮金，可用於看展覽、看演出、買書、看國片、買文創或工藝品等藝文消費。

台灣「成年文化禮金」加碼放寬領取資格！估計90萬人受惠　來看錢錢可以這樣花！

台灣「成年文化禮金」加碼放寬領取資格！估計90萬人受惠　來看錢錢可以這樣花！

圖片由文化部提供
文化部
成年禮金

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更新時間 : 2023-02-16 18:57 GMT+08:00

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