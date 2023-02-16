新北市打造粉紅花海　三芝三和社區綻放逾300株櫻花

新北市政府農業局今（16）日表示，春暖花開，正是到新北市三芝區三和社區漫步之時，社區內的「三生步道」逾300 株櫻花，目前陸續綻開，該局邀請民眾到此走訪 ，體驗農再社區之美。

以里山精神「生態、生活、生產」命名的三生步道， 位於三和社區的大坑溪畔，走起來幾乎無難度、老少咸宜，由台2線 淡金公路轉北13線公王路即可抵達，步道兩旁種有約300餘株的 櫻花，繽紛櫻花搭配步道、小橋及流水景觀，形成美麗動人的田園風 光，在每年2到3月吸引民眾前來欣賞， 而新北市三芝區在農業局輔導之下， 已成為新北市轄內通過最多農村再生社區的區域，分別有共榮社區、 安康社區、三和社區與樂天社區。 沿線正是三芝區農村社區百花齊放的時節， 農村社區內除了鄉村景緻旖旎， 也有社區在地農夫市集與水天一色的田心子秘境， 讓三芝山海線陪你體驗農村萬種風情。

三和社區江慶崇理事長表示，在離三生步道入口不遠處的農夫市集， 販售社區自製洛神仙楂茶飲與櫻葉餅等農特產品，還有新研發的「 山河海洛神軟糖」皆是透過農業局輔導研發的二級加工品， 以在地洛神為基礎，開發沖泡飲品(洛神蘋果醋)、米食料理(洛神 米糕)等增加社區產品多樣性，三和社區也以「山河海洛神」為名， 設計洛神禮盒含洛神軟糖、洛神小Ｑ菓，邀請民眾品味在地美味， 多多支持在地小農。

新北市政府農業局長李玟表示，新北市幅員地廣每處的花卉與景色各 有千秋，惟每種櫻花的開花期不盡相同， 民眾想要獲得最新的三生步道賞櫻資訊，可至臉書搜尋「賞花快報」 ，隨時欣賞新北市境內最即時的花況才不會白跑一趟， 農業局輔導農村再生社區過程中，亦開發不少伴手禮與商品， 步道旁希望市集配合花期營業時間為每日9時至17時， 歡迎民眾來到社區觀光郊遊散心，選購在地農產品、參加農事體驗， 支持在地小農。

三和社區在地種植洛神。研發洛神蘋果醋、洛神仙楂飲。(照片來源：新北市政府農業局提供)

三生步道花況五成。(照片來源：新北市政府農業局提供)