新北市打造粉紅花海　三芝三和社區綻放逾300株櫻花

新北市政府農業局今（16）日表示，春暖花開，正是到新北市三芝區三和社區漫步之時，社區內的「三生步道」逾300株櫻花，目前陸續綻開，該局邀請民眾到此走訪，體驗農再社區之美。
以里山精神「生態、生活、生產」命名的三生步道，位於三和社區的大坑溪畔，走起來幾乎無難度、老少咸宜，由台2線淡金公路轉北13線公王路即可抵達，步道兩旁種有約300餘株的櫻花，繽紛櫻花搭配步道、小橋及流水景觀，形成美麗動人的田園風光，在每年2到3月吸引民眾前來欣賞，而新北市三芝區在農業局輔導之下，已成為新北市轄內通過最多農村再生社區的區域，分別有共榮社區、安康社區、三和社區與樂天社區。沿線正是三芝區農村社區百花齊放的時節，農村社區內除了鄉村景緻旖旎，也有社區在地農夫市集與水天一色的田心子秘境，讓三芝山海線陪你體驗農村萬種風情。
三和社區江慶崇理事長表示，在離三生步道入口不遠處的農夫市集，販售社區自製洛神仙楂茶飲與櫻葉餅等農特產品，還有新研發的「山河海洛神軟糖」皆是透過農業局輔導研發的二級加工品，以在地洛神為基礎，開發沖泡飲品(洛神蘋果醋)、米食料理(洛神米糕)等增加社區產品多樣性，三和社區也以「山河海洛神」為名，設計洛神禮盒含洛神軟糖、洛神小Ｑ菓，邀請民眾品味在地美味，多多支持在地小農。
新北市政府農業局長李玟表示，新北市幅員地廣每處的花卉與景色各有千秋，惟每種櫻花的開花期不盡相同，民眾想要獲得最新的三生步道賞櫻資訊，可至臉書搜尋「賞花快報」，隨時欣賞新北市境內最即時的花況才不會白跑一趟，農業局輔導農村再生社區過程中，亦開發不少伴手禮與商品，步道旁希望市集配合花期營業時間為每日9時至17時，歡迎民眾來到社區觀光郊遊散心，選購在地農產品、參加農事體驗，支持在地小農。
三和社區在地種植洛神。研發洛神蘋果醋、洛神仙楂飲。(照片來源：新北市政府農業局提供)
三生步道花況五成。(照片來源：新北市政府農業局提供)