Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

從廚餘搶救成美食！新北市推動惜食分享網6年970噸　

By 台灣英文新聞
2023/02/16 17:23
照片由新北市政府社會局提供

照片由新北市政府社會局提供

新北市全國首創推動惜食分享網6年，已媒合獲贈超過970噸的NG醜蔬果和肉品加工廠邊邊角角的剩肉，做為老人共餐或小衛星課後照顧據點使用，受惠高達144萬人次。不僅減少食材浪費，也減輕環保單位的廚餘處理，達到聯合國永續發展SDGs終結貧窮和消除飢餓的目標。其中捐贈單位最大宗來自新北市果菜運銷公司，平均板橋果市一週捐贈1,000公斤，三重果市則有900公斤，累計2個果市已捐贈480噸。

新北市果菜運銷公司總經理江惠貞表示，由於天候關係，蔬果在生產期間容易受到影響，像是春夏之交，容易日曬、暴雨，就會有「水傷」，較不受消費者青睞。冬季蔬果生長得較好，也較沒有病蟲害，但近月來高低溫差冷熱交替，像是正值飽滿的蘿蔔就容易出現裂縫，雖然賣相不佳，但營養、口感完全沒差。

江惠貞說，每週三是三重果市愛心惜食捐贈，週四則是板橋，包含鎮伸行、景新行、淑美高山蔬果行、翔富行、鑫明昌、沈記等，都是愛心捐贈的大咖，像是鎮伸行老闆蘇鎮伸是前任板橋果菜批發市場發展協會理事長，即使在菜少價貴時仍捨得捐。在捐贈日，公司業務部阿昌督導還會親自拉著板車，到各行口幫忙載運到集中處。三重果市在拍賣後，有些剩餘也會捐，若發現數量少，還會多留幾箱。

社工科長劉文湘表示，每週理菜志工會到果市整理分箱，先挑出一些在箱底有破損、黃葉、甚至因天熱積壓稍微爛掉的部分，然後重新裝箱，按照惜食分享網老人共餐點、多元福利據點、小衛星等的規模大小和需求，分發各類蔬果供他們載回食用，至於較偏遠地區如萬里北基社區、深坑昇高社區、樹林原住民族協進會、汐止區原住民家庭關懷協會等，則由3部惜食分享車載運分送。

社會局長張錦麗表示，新北市從2016年8月跨局處推動惜食分享網，包含農業局、教育局、經發局、衛生局、環保局、市場處等都大力協助，還有民間團體熱情響應，迄今已有1,594個單位加入，市府建立24處的惜食分享廚房、還有黎明、宏國德霖、南亞、景文、樹人、中華海事、光啟、東海等8校甚至個人加入義廚行列，將原本可能淪為廚餘或垃圾的蔬果、肉品搶救回來，化成一道道餐桌上的美食，供老人或小朋友開心享用。

更新時間 : 2023-02-16 18:57 GMT+08:00

最受歡迎

逾12萬公斤智利櫻桃殘留農藥超標　醫：簡單1招避免農藥吃下肚　
逾12萬公斤智利櫻桃殘留農藥超標　醫：簡單1招避免農藥吃下肚　
【台灣能幫土耳其】單日捐款達1.9億創新高 衛福部賑災專戶累計6.8億
【台灣能幫土耳其】單日捐款達1.9億創新高 衛福部賑災專戶累計6.8億
【必看亮點】《蟻人3》台灣搶先全美重磅上映　闖量子領域秘訣、耶魯學霸「征服者康」為何能橫行漫威宇宙？
【必看亮點】《蟻人3》台灣搶先全美重磅上映　闖量子領域秘訣、耶魯學霸「征服者康」為何能橫行漫威宇宙？
人工智慧快速升級取代誰？資深AI科學家李開復：這20種工作要避開
人工智慧快速升級取代誰？資深AI科學家李開復：這20種工作要避開
少子化陷財務危機！台北市立人高中確定停辦　全校僅剩4名學生
少子化陷財務危機！台北市立人高中確定停辦　全校僅剩4名學生
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
更新【搞啥?】前經紀人夏玉順言之鑿鑿: 一代巨星劉文正死去又活來　
更新【搞啥?】前經紀人夏玉順言之鑿鑿: 一代巨星劉文正死去又活來　
台灣首家四季酒店正對101！全聯關係企業元利建設預計2025年開幕
台灣首家四季酒店正對101！全聯關係企業元利建設預計2025年開幕
〈投資理財〉產創條例宜擴大獎勵電動車 再造第二座護國神山
〈投資理財〉產創條例宜擴大獎勵電動車 再造第二座護國神山
台灣普發現金6000元最快4月啟動 最新公布這12家ATM都可領取
台灣普發現金6000元最快4月啟動 最新公布這12家ATM都可領取