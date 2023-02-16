從廚餘搶救成美食！新北市推動惜食分享網6年970噸　

新北市全國首創推動惜食分享網6年， 已媒合獲贈超過970噸的NG醜蔬果和肉品加工廠邊邊角角的剩肉 ，做為老人共餐或小衛星課後照顧據點使用， 受惠高達144萬人次。不僅減少食材浪費， 也減輕環保單位的廚餘處理， 達到聯合國永續發展SDGs終結貧窮和消除飢餓的目標。 其中捐贈單位最大宗來自新北市果菜運銷公司， 平均板橋果市一週捐贈1,000公斤，三重果市則有900公斤， 累計2個果市已捐贈480噸。

新北市果菜運銷公司總經理江惠貞表示，由於天候關係， 蔬果在生產期間容易受到影響，像是春夏之交，容易日曬、暴雨， 就會有「水傷」，較不受消費者青睞。冬季蔬果生長得較好， 也較沒有病蟲害，但近月來高低溫差冷熱交替， 像是正值飽滿的蘿蔔就容易出現裂縫，雖然賣相不佳，但營養、 口感完全沒差。

江惠貞說，每週三是三重果市愛心惜食捐贈，週四則是板橋， 包含鎮伸行、景新行、淑美高山蔬果行、翔富行、鑫明昌、沈記等， 都是愛心捐贈的大咖， 像是鎮伸行老闆蘇鎮伸是前任板橋果菜批發市場發展協會理事長， 即使在菜少價貴時仍捨得捐。在捐贈日， 公司業務部阿昌督導還會親自拉著板車， 到各行口幫忙載運到集中處。三重果市在拍賣後，有些剩餘也會捐， 若發現數量少，還會多留幾箱。

社工科長劉文湘表示，每週理菜志工會到果市整理分箱， 先挑出一些在箱底有破損、黃葉、甚至因天熱積壓稍微爛掉的部分， 然後重新裝箱，按照惜食分享網老人共餐點、多元福利據點、 小衛星等的規模大小和需求，分發各類蔬果供他們載回食用， 至於較偏遠地區如萬里北基社區、深坑昇高社區、 樹林原住民族協進會、汐止區原住民家庭關懷協會等， 則由3部惜食分享車載運分送。

社會局長張錦麗表示， 新北市從2016年8月跨局處推動惜食分享網，包含農業局、 教育局、經發局、衛生局、環保局、市場處等都大力協助， 還有民間團體熱情響應，迄今已有1,594個單位加入， 市府建立24處的惜食分享廚房、還有黎明、宏國德霖、南亞、 景文、樹人、中華海事、光啟、東海等8校甚至個人加入義廚行列， 將原本可能淪為廚餘或垃圾的蔬果、肉品搶救回來， 化成一道道餐桌上的美食，供老人或小朋友開心享用。