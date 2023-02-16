Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

台海衝突攸關全球經濟安全　美國副國務卿雪蔓：各國應勸阻中國

By 政治, 台灣英文新聞
2023/02/16 16:09
美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）談及台海議題，呼籲各國出面勸阻中國犯台。（圖／美聯社）

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）談及台海議題，呼籲各國出面勸阻中國犯台。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）美國副國務卿雪蔓於美東時間15日談及台海問題時表示，全球貨運半數依賴台海，若發生衝突，事關亞洲安全乃至全球經濟安全，呼籲各國基於自身利益勸阻中國犯台。

中美因間諜氣球陷入外交危機，路透社、中央社報導雪蔓（Wendy Sherman）今日受邀出席華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）活動，談及拜登政府對中政策，並對台海潛在衝突表達關切。

雪蔓以俄烏戰爭影響衝擊全球為例指出，台灣海峽肩負全球半數貨運，若起衝突不僅亞洲安全有虞，全球經濟安全亦受影響，呼籲各國基於自身利益勸阻中國，表達犯台不是好主意。

至於中國國家領導人習近平一心統一台灣，雪蔓表示，美方強烈主張不應以單方面的作為破壞台海和平與穩定。 雪蔓也強調，美國基於「台灣關係法」、美中三公報及六項保證的「一中政策」，支持台灣及其自衛能力。

雪蔓還強調，美國「一中政策」沒有改變，要北京萬勿再以美國議員訪台之名施行軍事行動。

關於中國威脅，雪蔓表示總統拜登上任之初就已意識到，中國這個時代「步步進逼的地緣政治挑戰」，且是唯一同時具備意圖及能力重塑以規則為基礎國際秩序的美國競爭對手。

中共侵害國際法、他國主權與人權的行徑舉世皆知，包括近期的間諜氣球事件，南海及東海爭議，香港、新疆與西藏人權不彰，以及備受經濟壓迫的台灣。

雪蔓也重申，美國將堅定決心與信念回應中共所帶來的挑戰，並永遠會捍衛自身利益與理念，促進普世人權價值，起身捍衛以規則為基礎的國際秩序。
雪蔓
中美關係
台海問題
台海衝突
一中政策
中國挑戰

相關新聞

陶傑獨家專訪：一顆氣球看中美出招、歐洲立場及台灣利益
陶傑獨家專訪：一顆氣球看中美出招、歐洲立場及台灣利益
2023/02/15 14:11
美國國務卿布林肯訪中國 學者：以外交消弭動武論調至關重要
美國國務卿布林肯訪中國 學者：以外交消弭動武論調至關重要
2023/02/01 11:34
布林肯：台灣攸關美國及世界各國利益
布林肯：台灣攸關美國及世界各國利益
2023/01/21 12:29
台灣駐美代表蕭美琴：北京無權決定台灣與世界打交道
台灣駐美代表蕭美琴：北京無權決定台灣與世界打交道
2023/01/21 11:02
重申台海和平穩定　美日領袖峰會聯合聲明：和平解決兩岸議題
重申台海和平穩定　美日領袖峰會聯合聲明：和平解決兩岸議題
2023/01/14 10:34

更新時間 : 2023-02-16 18:56 GMT+08:00

最受歡迎

逾12萬公斤智利櫻桃殘留農藥超標　醫：簡單1招避免農藥吃下肚　
逾12萬公斤智利櫻桃殘留農藥超標　醫：簡單1招避免農藥吃下肚　
【台灣能幫土耳其】單日捐款達1.9億創新高 衛福部賑災專戶累計6.8億
【台灣能幫土耳其】單日捐款達1.9億創新高 衛福部賑災專戶累計6.8億
【必看亮點】《蟻人3》台灣搶先全美重磅上映　闖量子領域秘訣、耶魯學霸「征服者康」為何能橫行漫威宇宙？
【必看亮點】《蟻人3》台灣搶先全美重磅上映　闖量子領域秘訣、耶魯學霸「征服者康」為何能橫行漫威宇宙？
人工智慧快速升級取代誰？資深AI科學家李開復：這20種工作要避開
人工智慧快速升級取代誰？資深AI科學家李開復：這20種工作要避開
少子化陷財務危機！台北市立人高中確定停辦　全校僅剩4名學生
少子化陷財務危機！台北市立人高中確定停辦　全校僅剩4名學生
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
更新【搞啥?】前經紀人夏玉順言之鑿鑿: 一代巨星劉文正死去又活來　
更新【搞啥?】前經紀人夏玉順言之鑿鑿: 一代巨星劉文正死去又活來　
台灣首家四季酒店正對101！全聯關係企業元利建設預計2025年開幕
台灣首家四季酒店正對101！全聯關係企業元利建設預計2025年開幕
〈投資理財〉產創條例宜擴大獎勵電動車 再造第二座護國神山
〈投資理財〉產創條例宜擴大獎勵電動車 再造第二座護國神山
台灣普發現金6000元最快4月啟動 最新公布這12家ATM都可領取
台灣普發現金6000元最快4月啟動 最新公布這12家ATM都可領取