台海衝突攸關全球經濟安全　美國副國務卿雪蔓：各國應勸阻中國

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國副國務卿雪蔓於美東時間15日談及台海問題時表示，全球貨運半數依賴台海，若發生衝突，事關亞洲安全乃至全球經濟安全，呼籲各國基於自身利益勸阻中國犯台。

中美因間諜氣球陷入外交危機，路透社、中央社報導雪蔓（Wendy Sherman）今日受邀出席華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）活動，談及拜登政府對中政策，並對台海潛在衝突表達關切。

雪蔓以俄烏戰爭影響衝擊全球為例指出，台灣海峽肩負全球半數貨運，若起衝突不僅亞洲安全有虞，全球經濟安全亦受影響，呼籲各國基於自身利益勸阻中國，表達犯台不是好主意。

至於中國國家領導人習近平一心統一台灣，雪蔓表示，美方強烈主張不應以單方面的作為破壞台海和平與穩定。 雪蔓也強調，美國基於「台灣關係法」、美中三公報及六項保證的「一中政策」，支持台灣及其自衛能力。

雪蔓還強調，美國「一中政策」沒有改變，要北京萬勿再以美國議員訪台之名施行軍事行動。

關於中國威脅，雪蔓表示總統拜登上任之初就已意識到，中國這個時代「步步進逼的地緣政治挑戰」，且是唯一同時具備意圖及能力重塑以規則為基礎國際秩序的美國競爭對手。

中共侵害國際法、他國主權與人權的行徑舉世皆知，包括近期的間諜氣球事件，南海及東海爭議，香港、新疆與西藏人權不彰，以及備受經濟壓迫的台灣。

雪蔓也重申，美國將堅定決心與信念回應中共所帶來的挑戰，並永遠會捍衛自身利益與理念，促進普世人權價值，起身捍衛以規則為基礎的國際秩序。