（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）新冠疫情肆虐全球3年多，近來各國逐步解封回歸正常生活，但病毒源頭究竟從何而來？據科學期刊《自然》（Nature）報導，世衛已放棄了關鍵的COVID起源第二階段調查計劃，理由是在中國進行研究面臨各種挑戰。

英國權威科學期刊《自然》（Nature）週二（14日）引述消息報導，世界衛生組織（WHO）悄悄擱置了COVID-19大流行起源的第二階段科學研究，理由是在中國進行研究面臨挑戰，包含團隊無法順利進入中國。

研究人員坦言，對於研究遭到擱置他們感到很失望，因為去了解清楚人類首次感染冠狀病毒的緣由，對於預防未來疫情再次爆發來說相當重要。

加拿大沙斯卡寸旺大學病毒學家Angela Rasmussen說，如果無法前往中國，研究自然難以進行下去，WHO團隊根本束手無策。

2021年1月，WHO召集的一個國際專家小組進行第一階段溯源調查，前往首次發現新冠病毒的中國湖北省武漢市。第一階段的目的是為第二階段的深入研究奠定基礎，以確切掌握在中國和其他地方發生的事情。

當時團隊成員檢視了病毒源頭的相關證據，並於當年的3月份時發表一份報告，概述了四種最有可能導致疫情起源的傳染途徑，包含藉由中間宿主傳染給人類，而當時研判機率最大的是蝙蝠身上的新冠病毒跨物種傳給人類。

在當時的報告中，WHO團隊得出結論認為，新冠病毒「極不可能」意外的從實驗室洩漏出去。那年7月，WHO對成員國發出了一份通告，概述了接下來將進行的溯源調查計畫，包含前往疑為疫情發源地的武漢市場和其周邊針對野生動物進行調查，以及武漢實驗室。

但中國拒絕了WHO計畫，其中特別反對去檢討實驗室是否涉及違規行為，並強調第二階段調查不該聚焦在最不可能的傳染途徑。

第一階段溯源調查受到全球矚目，但兩年多過去了卻始終沒前進到下一步。WHO流行病學家Maria Van Kerkhove告訴科學期刊《自然》，WHO當時預計分階段進行調查，但如今計畫已改變，全球的政治局勢阻礙了該項計劃的進展。

其實，團隊都有持續進行一些相關研究，以確定病毒最初傳播的時序，包含在靠近中國領土的地區誘捕蝙蝠，尋找與新冠病毒有關的病毒，來幫助縮小可能成為宿主的範圍，同時在世界各地收集廢水和血液樣本進行檢測。

研究團隊坦言，隨著時間一點一滴過去，已事隔多年，即便現在前往當地採集檢測樣品，也無法獲得所需的數據了。

2021年8月，團隊的成員在《自然》雜誌上發表了一篇評論文章，敦促對研擬的研究應迅速採取行動，以追蹤病毒的起源。鹿特丹伊拉斯謨大學病毒學家、武漢調查代表團成員Marion Koopmans說，我們寫那篇文章是因為我們擔心可能無法如計畫地展開第二階段調查，事到如今，我很遺憾地說，這確實是最終結果。

新冠源頭調查倍受阻礙？自然期刊：WHO擱置調查 因政局改變、中國拒絕合作