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讚台灣不曾放棄自由和平 巴拉圭總統阿布鐸：值得效仿典範

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/16 14:32
總統蔡英文（左）16日以軍禮歡迎巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez） （中）。

總統蔡英文（左）16日以軍禮歡迎巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez） （中）。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）巴拉圭總統阿布鐸伉儷今（16）日抵台進行國是訪問，總統蔡英文以軍禮相迎，並盼台巴兩國持續加強合作，共創疫後經濟的繁榮發展；阿布鐸則盛讚台灣人民不曾放棄自由、堅持和平，台灣也致力推廣科技讓世界變得更好，是值得效仿的典範。

阿布鐸（Mario Abdo Benitez）睽違4年第三度訪台，蔡英文上午主持軍禮相迎，21響禮砲及兩國國歌響徹總統府前廣場，雙方共同檢閱儀隊；副總統賴清德、總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、外交部長吳釗燮等人皆出席軍禮歡迎儀式。

蔡英文在致詞中提及，從2016年以來，她兩度率團訪問巴拉圭，2018年阿布鐸就職後第一次國是訪問就是來到台灣； 透過元首互訪與各領域的交流，台灣與巴拉圭不斷地深化邦誼，也創造出許多合作的成果。

蔡英文指出，過去數年台灣與巴拉圭共同面對疫情的挑戰，期待藉由這次訪問交流，兩國持續加強合作，一起開創疫後經濟的繁榮發展。

阿布鐸則在致詞中表示，兩國邦誼可謂「有緣千里來相會」，今日他以一個懂得感恩的朋友身分在此，感謝台灣即時人道援助，協助巴拉圭以及全世界度過疫情難關。

阿布鐸強調，密切合作是兩國關係長遠、穩固的秘訣，如今台巴兩國不僅是友邦，更是策略聯盟的夥伴，擁有共同的價值及願景，也盼世界可以更加和平、民主，以及永續發展，所有國家都可以更安全、自由以及具備更多的發展機會。

阿布鐸表示，台、巴兩國都堅信、並堅決捍衛國家之間應該和平相處，且尊重國家自主、土地完整、人民自決、民主、法治、人權以及自由等價值。

阿布鐸盛讚，台灣人民從不曾放棄，勇敢的為自由奮鬥，捍衛獨立主權；儘管面對持續的威脅以及緊張局勢，台灣人民也不曾放棄對和平的堅持，繼續扮演的區域民主燈塔的角色；並致力推廣科技，希望透過科技讓世界變得更加美好的國家，這一切讓台灣成為值得效仿的典範。

阿布鐸表示，在這個不確定的時代，以及面對動盪的國際情勢，更需要巴拉圭以及台灣繼續為強化雙邊關係與相互合作而繼續努力，展望未來，他確信這將為兩國人民謀得更多繁榮發展。
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