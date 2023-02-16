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較上週四下降19.9％！2/16台灣本土增16,477例COVID-19本土個案、61例死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/16 14:28
指揮中心提供

指揮中心提供

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增16,747例COVID-19確定病例，分別為16,477例本土個案及270例境外移入；另確診個案中新增61例死亡。

指揮中心表示，今日新增之16,477例本土病例，為7,325例男性、9,145例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市仍為六都，依序為新北市(3,117例)，桃園市(2,059例)，高雄市(1,987例)，臺中市(1,910例)，臺北市(1,440例)，臺南市(1,421例)。

指揮中心指出，今日新增61例本土病例死亡個案，為39例男性、22例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、58例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月24日至今(2023)年2月13日，死亡日期介於去年12月26日至今年2月13日。

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指揮中心說明，今日新增270例境外移入個案中，為106例男性、164例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月16日至2月14日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,878,848例確診，分別為52,902例境外移入、9,825,892例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計17,319例COVID-19死亡病例，其中17,298例本土，另21例為境外移入。

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更新時間 : 2023-02-16 18:56 GMT+08:00

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