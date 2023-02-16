（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據自由亞洲電台（RFA）15日報導稱，北韓繼YouTube之後，疑似也在TikTok新設了北韓當局營運的帳號。

綜合韓媒報導，在本月10日，TikTok上出現了一個名為「northkoreanlife」（北韓生活）的帳號，第一個上傳的影片標題為「在北韓的早晨散步」，短短17秒的影片，在影片公開的五天內就累積了超過38萬名用戶收看，影片點閱率達1,790萬次，帳號在開通3天內就收到了100多萬個讚。

至目前為止，該帳號共上傳了17個影片，主題包含了「北韓美麗的鄉下」、「北韓的手機有許多電動遊戲」等。影片中可看見北韓的學生們、餐廳內的音樂表演、北韓少年揮舞著北韓國旗等的樣貌，在金日成廣場中拍攝的影片中還可聽見雄壯的背景音樂。

一名2014年逃離北韓的脫北者，現居住於美國的全球和平基金會研究員李賢勝（音譯）說道，這是北韓首次於TikTok上傳和北韓日常生活有關的影片，可能是北韓政府為了消除外界對北韓內部情況困難的認知而營運的帳號。他也認為，即使該帳號是由可以使用網路，且居住在北韓的外國人所營運的，上傳的影片也必須經過北韓政府審查才能分享至網路上。

相反地，美國民間研究團體史汀生中心（Stimson Center）研究員Martin Williams則認為，該影像也有可能是去北韓旅遊的旅客所拍攝的。他說道，大部分的影片都是在巴士上所拍攝，因此有可能是從北韓觀光回國的遊客所上傳的。另外他也分析，北韓在新冠肺炎疫情爆發後就從未開放過國境，因此可能是疫情前所拍攝的影片。

北韓目前另外也有兩名Youtuber－Yumi以及松雅，兩人的帳號分別於去年1月及8月開通，他們不時的會上傳他們在平壤的日常生活以及休閒娛樂。CNN曾於報導中分析，這些YouTube上的影片實際上是北韓宣傳的手段之一。

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繼YouTube後 北韓也於TikTok上開設了新帳號？