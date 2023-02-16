民進黨黨務改革第3槍加嚴反黑金「新系針對英系」? 賴清德: 沒這問題

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨中執會15日通過黨職人員選舉辦法、公職候選人提名條例草案，加嚴排黑。民進黨主席賴清德說，反黑金是黨長久以來堅持，無可迴避；這條改革的路必須持續要走。對於外界質疑是「新系針對英系」，賴清德說，沒有這方面問題。

賴清德15日在民進黨中執會指出，他1月18日接任民進黨黨主席之後，連續召開的3次中執會會議，第一次會議進行黨部組織調整，以及將台南市議長副議長選舉涉及案情的2位黨員移送中評會。

他說，第二次中執會建立一套制度處理學倫相關問題；15日針對即將要進行黨公職參選問題，就是希望解決民進黨黨內黨公職跟黑金相連的問題，展現革新的決心，非常感謝中執委連續3次出席會議，讓黨務革新順利進行。

賴清德說，基本上，3次中執會黨務革新秉持誠信、正直、負責3個精神，並達到3個目標。

第一個目標是明確回應社會在九合一選舉之後對民進黨的批評指教；

第二個希望能夠以更高的標準來要求黨內的黨公職；

第三個是希望能夠做政治的表率，讓國內的政治往正面方向發展，對整個社會觀感與國家來講是正面的。

賴清德指出，過程當中依然面臨一些困難，但是他非常感謝大家的支持，這條改革的路，必須持續要走，因為民進黨兩項精神是基層黨員念茲在茲的，「清廉、勤政、愛鄉土」是民進黨的創黨精神，對於反黑金的作法也是民進黨長久以來的堅持，這個無可迴避；第二個就是，「綠色執政品質保證」，基層黨員對民進黨創黨早期，縣市長的執政績效非常欽佩，而且也都是念茲在茲，希望民進黨能夠找回這樣的精神。

未來民進黨全代會若通過條文修正，曾被感訓的民進黨英系中常委黃承國將無法參選黨職或公職。

賴清德15日在民進黨中執會後接受媒體訪問，有媒體問到，「黃承國條款」被外界認為是「新系針對英系」；賴清德說「沒有這方面的問題」。

賴清德說，中執會15日無異議通過，大家認為，民進黨對當前社會治安應該要貢獻心力，這場選舉中，民進黨遭遇的批評，也應該要做斷然處理，基本上沒有人表達不同意見。

至於黨中央是否跟黃承國提過，這屆中常委就不要做了；賴清德說，之前黨內就有跟黃承國進行這方面的討論，結果黃承國是同意不再出席黨內相關會議。

賴清德說，在陳其邁代理黨主席期間，有進行溝通，目前狀況是這樣，15日就是先通過這樣的法案；至於黃承國自請調查的部分會不會處理，賴清德說，這部分會進行。

中央社15日引述黃承國說：「規範未來是可以啦！我沒有意見，尊重。」

2022年地方選舉，黑金爭議成為選舉攻防焦點，影響社會觀感。民進黨中執會15日修正相關條文草案，其中包括，取消10年條款，刪除「感訓執行完畢或刑執行完畢、緩刑滿10年可參選」規定；未來全代會若通過，黃承國將無法參選黨職、公職。

黃承國日前因被控黑道背景，聲明請黨內調查，並暫停出席中常會、中執會。

黃承國15日受訪表示，條文不溯既往，規範未來是可以，「我沒有意見，尊重」。

他說，自請調查、不出席執會、常會是他自己決定，黨中央並沒有找他談過，選後外界指責很多，好像民進黨敗選是因為黑道，還有立委於敗選之夜在電視上指控在中常會被黑道脅迫。

黃承國指出，選後他就自請調查，這些東西都可以調查清楚，有的話就處分，不能拉高層級說這不是法律是政治；一直在等待黨中央的調查結果，所以也還沒出席常會、執會，但都沒有人問過他這件事情，黨要通過什麼條例，他都尊重、沒關係。

民進黨加嚴反黑金條款，外界將其視為「黃承國條款」。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬等人今天(16日) 表示，這沒有派系問題，也不是針對個人，是就整體從黨建立一個機制，所有人一體適用。

民進黨中執會15日通過修訂黨職人員選舉辦法、公職候選人提名條例草案，未來涉及黑金、槍毒或曾遭受感訓者，都沒有辦法擔任黨職或代表黨參選公職；未來民進黨全代會通過此辦法，民進黨中常委黃承國即無法參選黨職或公職。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副幹事長洪申翰及立委劉世芳，今天（16日)召開輿情回應記者會。媒體提問，民進黨加嚴反黑金條款，遭外界解讀為「黃承國條款」，也有質疑是否新系在鬥英系。

鄭運鵬說，昨天（15日) 中執會討論時，並沒有聽到有人反對修正，而且黨公職排除黑金、回應社會要求，沒有派系問題，如果要把它解釋成派系問題或不同意見，根本什麼都不用做。

洪申翰說，有人把這次改革稱為「黃承國條款」，這並不適當，因為昨天通過的案子，是在修改黨的整體體制，所有人一體適用，並非針對個人。

洪申翰指出，當各界關心黑道或黑金議題時，民進黨正在做大刀闊斧的改革，反觀國民黨正回頭擁抱黑金人選，兩者相比，民進黨現在完全拉開與國民黨的差距。

劉世芳表示，民進黨中執會通過的反賄選、學倫、排黑條款，都是按照法律基礎，希望在黨內建置更清明的政黨政治，這與派系問題相關性不大。

民進黨黨務改革第3槍加嚴反黑金「新系針對英系」? 賴清德: 沒這問題