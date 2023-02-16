【內政部房貸補貼草案出爐】符合條件可領3萬•估55萬戶受惠　18歲以上可申請租金補貼

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）行政院會今天(16日) 通過內政部提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」草案，針對僅有1筆自用住宅貸款、家戶所得合計新台幣120萬元以下，且原始核貸金額台北市850萬元以下者，一次撥付3萬元。

圖/擷取自20230216行政院會後記者會

➤➤租金補貼部分，18歲以上學生租屋族也可申請。

行政院上午舉行院會，由內政部報告「落實居住正義政策精進方案」。行政院發言人陳宗彥在會後記者會轉述，行政院長陳建仁說，總統蔡英文相當關心民眾居住問題，已透過多元政策，包含立法院三讀通過平均地權條例、8年20戶社會住宅政策，300億租金補貼方案等。

根據中央社，內政部長林右昌說，每年300億元租金補貼，從去年起由中央受理、撥款，核定戶數從6萬戶逐年增加到27.7萬戶，其中弱勢家庭約占4成，初入社會青年及新婚家庭約占3成左右，要讓租屋民眾有實質支持。

林右昌說，今年提出幾項精進方案(如上圖)，政策將改採「隨到隨辦」，沒有受理申請期限；舊戶免重新申請；租賃契約免附房東身分證號；房屋範圍無資料者可切結；合格家戶回溯到申請日開始補貼以及18歲以上學生租屋族都可申請。

另外，林右昌表示，有房子的人不代表是有錢人，為減輕中低薪房貸族壓力，目前特別條例在立法院審議中，為了回應民眾需求，同步進行規劃，會在立法院通過後再實際推動。政策重點是減輕中低薪房貸族居住負擔，不是鼓勵未來要買房子的人，也不適用於購買高房價民眾，不會補助到出租房子的房東。

➤➤減輕中低薪房貸族居住負擔

圖/擷取自「20230216行政院會後記者會」

行政院發言人陳宗彥轉述，行政院長陳建仁說，為因應3年多來疫情升息壓力，對中產階級帶來壓力、衝擊，政府規劃房貸補貼方案，提供每戶一次性3萬元支持，預估減輕55萬房貸戶負擔。

行政院上午舉行院會，由內政部報告「落實居住正義政策精進方案」。

根據內政部提供的資料顯示，「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」草案部分，疫情期間很多民眾生活都受影響，面對民眾的辛苦，政府嚴肅認真地在面對，後疫情時代，有一群廣大的中低薪房貸族，跟租屋族一樣需要政府的幫忙，以減輕生活負擔。

內政部說，針對一定年收入以下，原始貸款總額一定金額以下的中低薪房貸族，對象是已經有貸款的人，而不是未來要買房子的人。資格基準日是民國112年2月28日，撥付方式為申請核定後一次撥付，每戶新台幣3萬元。

內政部指出，資格部分，僅有1筆自用性質購置住宅貸款、名下持有房屋1戶以內、110年家戶所得合計於120萬元以內；原始核貸金額台北市850萬元（總價約1200萬元）以下，其他縣市為700萬元（總價約1000萬元）以下。

➤➤內政部長林右昌: 預期全國有55萬貸款戶受惠

內政部長林右昌表示，法案通過後，預期全國有55萬貸款戶可受惠，其中台北市約4萬戶、其他縣市約51萬戶。定額支持3萬元主要是依據全國平均房貸餘額950萬元，最近幾年因為升息累計達0.625%所增加的利息支出來估算而得。

林右昌受訪時也說，這項政策不會補助到房東，因為有家戶所得限制，也有房屋總價限制，還要是自用住宅，會排除出租房子的房東，也不會鼓勵未來要買房的人；至於工業宅、商業宅等，就不是合法住宅，不適用這次的方案；家戶所得定為120萬元以下，基本上是取平衡。

另外，林右昌指出，社會住宅供給會持續推動、擴大，已直接興建社宅7萬1377戶(下圖) ，包租代管已興辦5萬8853戶，未來兩年預計每年增加2萬戶直接興建社宅、增加3萬戶包租代管社宅，112年底合計17.5萬戶、113年底前可達20萬戶社宅。

林右昌說，居住正義相關政策，內政部正擬訂其他配套，會一步一步提出，青年購屋儲蓄支持機制也正進一步研議中，會再向行政院專案報告。

➤➤房地產專家看法

不過房地產專家表示，雙北房貸族想拿到內政部房貸補貼並不容易，桃園、台南和高雄受惠較大。

台灣房屋發布新聞稿指出，觀察聯徵中心2022年前3季資料，年收入120萬元以下的房貸族，以台北市的購屋壓力最大，平均房屋鑑估值約1935萬元，背負貸款達1330萬元，因此想拿到官方貸款補貼並不容易。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，基於保障弱勢的原則，內政部房貸補貼勢必得排富；然而雙北房價高，在雙門檻限制下，要拿到補貼受惠人數少，大多數房貸族看得到吃不到。

張旭嵐解釋，六都年收入120萬元以下的房貸族，可能也無法達到內政部所設定的補貼標準；新北市房價略低，符合年收入者的房貸金額平均也要901萬元，台中的743萬元也超過標準，恐怕被排除在門外；看來要符合房貸和年收雙門檻，只有桃園、台南和高雄房貸族受惠機會較大。

她從8成房貸金額回推總價，台北市須在總價1062.5萬元內，其他縣市總價875萬元以下，才有機會達標；落在這樣總價帶的物件，多是兩房以下產品，因此現成的小資小宅屋主，可能是這波最大受惠族群。

由於官方強調，受惠對象僅限「既有貸款戶」，新貸戶並沒有補貼，因此房貸補貼政策對市場買氣的影響有限。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以補貼限定的條件來看，小宅、單身族最容易跨過門檻；但若以區域來看，分析六都加上新竹地區2022年前3季核貸房貸金額，較容易符合條件的是桃園、台中、台南與高雄市，官方預估將有55萬戶房貸族受惠。

曾敬德根據聯徵中心統計說明，去年前3季30至40歲購屋的族群，銀行授信額度北市平均為1530萬元，新北市為1016萬元，新竹縣982萬元，新竹市929萬元，都明顯高於補貼標準；較容易符合條件的是桃園市751萬元，台中市813萬元，台南市688萬元，高雄市713萬元。

曾敬德指出，單身族較容易符合條件，除了個人所得金額容易比雙薪家庭低，單身族需要空間可能也比較小，貸款總價設定容易在條件之內；而近年在都會區購屋的核心家庭，通常購買2至3房產品，房貸金額動輒千萬元，要符合條件可能不太容易。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，為降低購屋人壓力採取3萬元定額補助，雖然已限縮範圍至接近自用，但仍不免會有收入高卻所得低的富二代或自營業者符合資格，真正需要的可能看得到吃不到，公平性是一大問號。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，依據政府總金額規劃，台北市比較有機會的物件，大約是單價每坪60萬元以下、坪數約20坪住宅，並且以屋齡20年以上中古大樓華廈或老公寓機會較大；若以區域來看，文山、萬華及北投是台北市較低價的區域。

圖/擷取自20230216行政院會後記者會