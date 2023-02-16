(台灣英文新聞/醫藥組 綜合報導)近來氣溫變化大，又適逢換季期間，正是氣喘好發的季節，國健署提醒，雖然國內疫情趨緩，但患有氣喘的民眾仍要做好疾病管理的動作，並牢記3項重點，以減少發作風險。

國健署表示，誘發氣喘的原因很多，包括過敏原及非過敏原兩大類，據訪問調查(NHIS)，12歲以下氣喘兒童引起氣喘的原因，前5名依序為病毒感染、塵蟎、氣溫急遽變化、空氣汙染、冰冷食物。雖然在新冠肺炎疫情期間，戴口罩減少了塵螨、灰塵及花粉等過敏原的刺激，但環境氣溫急遽變化、病毒感染等非過敏原也須特別留意。

根據美國疾病管制與預防中心(The Centers for Disease Control and Prevention, CDC)資料顯示，中度至重度或控制不佳的氣喘病人，若確診新冠肺炎，會有較高的住院風險，並已將氣喘病人增列為新冠肺炎的高風險群。目前國內疫情雖逐漸趨緩，氣喘病人仍不可輕忽疾病管理。

此外，全球氣喘倡議組織(Global Initiative for Asthma, GINA)2022年的報告指出，疫情期間氣喘病人應持續用藥治療，若擅自停藥，特別是吸入性藥物，會增加氣喘惡化的風險。國民健康署吳昭軍署長提醒，氣喘病人除了做好自我照護，降低過敏原及非過敏原的影響外，也要注意防疫，並配合以下管理重點，有效控制氣喘：

戴好口罩，避免吸入誘發因子：口罩可以減少吸入冷空氣及室內外空氣中的懸浮微粒，建議氣喘病人在戶外仍配戴口罩，以降低感染新冠肺炎及氣喘發作的風險。 正確清潔，減少刺激物的影響：打掃時容易揚起灰塵，使用清潔劑或消毒水也容易造成氣喘病人不適，建議打掃時戴口罩或使用肥皂水清潔，防止揮發性清潔劑及空氣中的汙染物質刺激呼吸道，引發氣喘。 持續用藥，遵循氣喘行動計畫：氣喘病人應持續及規律用藥，並配合醫師指示，遵從共同擬訂的治療計畫，若未經醫師許可，不可因症狀暫時緩解，自行停藥、任意使用其他藥物或更改治療計畫。

美國CDC：氣喘者若染新冠住院風險高 把握3重點降低發作率