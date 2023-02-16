台灣金馬影后歸亞蕾《大青樹下》預告釋出！巴黎抱回「國際最佳演員獎」　美國新移民家庭衝突好揪心

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）78 歲「影劇天后」歸亞蕾主演的電影《大青樹下》一舉榮獲巴黎國際電影節「國際最 佳演員獎」，完美詮釋被丈夫拋棄個性好強的老太太，遠赴美國投靠女兒探討親情。

《大青樹下》是華裔新銳導演楊藜首部劇情長片，影后歸亞蕾與曾演出《 麥路人》、《踏血尋梅》等港片的知名影星吳嘉星領銜主演。全片透 過不同視角，刻劃華人家庭移民美國之後，面對家庭內部矛盾， 與異國文化的衝突，可說是許多移民異鄉甘苦的縮影。

歸亞蕾在片中 詮釋被丈夫拋棄，個性守舊好強的「伍太太」，並把個人對家庭的期 許與榮耀投射到兒子與女兒身上。由吳嘉星飾演的女兒個性獨立、 想法自主，因為不想接受母親的管束而移民美國，一待就是12年。 在兒子急功近利做了貪官被送入牢中之後，伍太太不得不帶孫子與孫 女投靠身在美國的女兒，並借宿在女兒與她美國男友的屋簷下。 只是語言不通，讓伍太太跟女兒的男友因為語言隔閡而無法交流。

另一方面，伍太太也擔憂兒女的未來，表面上卻從不示弱。正值青春期的孫子與孫女，也正處於人生懵懂未知的探索階段， 因家庭鉅變而迷失自我，無人理解。 全片試圖呈現三代四口人在生活中掙扎，在感情上糾結， 希望對方理解卻又以爭執代替溝通， 最後在碰撞中學習理解與放下的過程。



《大青樹下》劇照。(圖/采昌提供)

目前正長期定居美國的歸亞蕾，表示自己之所以接拍本片， 完全是因為要鼓勵新銳導演，並對故事頗有共鳴：「 我為兩個孩子長期定居美國，同樣也曾面臨移民的煎熬， 當年老大來美國讀碩士，老二讀大學，我最擔心的適應問題， 因為他們年紀都比較大了，很幸運沒讓我多操心。」

歸亞蕾透露自己對於多層次的內心戲詮釋：「但這部電影不同， 反而是三代的矛盾與糾結，尤其『望女成鳳』的壓力， 對女兒到美國後改變的言行一直格格不入，加上孫子、 孫女適應美國生活所產生的摩擦， 片中由我所飾演的媽媽則歷經衝擊、了解、接納、 突破等不同層次的心路歷程，希望能獲得觀眾的共鳴。」

歸亞蕾以本片榮獲巴黎國際電影節「國際最佳演員」 肯定。

導演楊藜身兼本片製片與編劇。以自身經歷撰寫故事， 透露自己當時出國追求電影夢，從一開始不被家人理解， 再到了解他們對自己的愛的過程。她透露寫劇本時， 心裡正是以歸亞蕾的雛形來打造角色，而歸亞蕾最後答應接演， 真是讓她夢想成真。

楊藜表示片名之所以命名《大青樹下》， 就是以爸爸家鄉的那棵巨大青樹為靈感， 象徵華人普遍認為家庭就像是棵大樹，而家人是向外擴散的枝葉， 不論在外經歷多少風雨，最後都會落葉歸根， 離家再遠都會受到家的庇護。

值得一提的是，本片也接連榮獲La Femme國際電影節最佳編劇、 巴黎國際電影節最佳編劇暨國際最佳演員， Dances With Films電影節觀眾票選獎、Cinequest電影節Visi onary Award，以及錢德勒國際電影節最佳國際電影肯定。

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