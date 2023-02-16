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【笑小聲點】《星際異攻隊3》正式預告曝光！搶先全美台灣這天上映！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/16 09:51
《星際異攻隊3》劇照。(圖/漫威影業)

《星際異攻隊3》劇照。(圖/漫威影業)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)《星際異攻隊3》正式預告曝光！電影將搶先全美於5月3日台灣上映！

《星際異攻隊3》近日釋出首支預告，再現招牌超鬧爆笑喜感，以及浣熊火箭終於勇於面對不堪過去，還有驚喜再度現身的葛摩菈，與驚鴻一瞥的本集大反派亞當術士！最新正式預告則更進一步透過星爵敘述揭露，葛摩菈的重返雖令他喜出外望，她卻也變成一個令他五味雜陳的大混蛋，但馬上遭到吐槽忽略很多重點，甚至還和葛摩菈的妹妹涅布拉大搞曖昧，令人捧腹大笑不已。

本集是前兩集票房鬼才大導詹姆斯岡恩繼續執導的三部曲最終章，從預告中出現的最後一次出航台詞，就令影迷在迫不及待見證這群另類雜牌超級英雄終極決戰的同時，也深感依依不捨，不過也可預期搞笑與動作的精采程度肯定都將放大絕超越前作，面臨離別的催淚指數也理所當然即將破表。【笑小聲點】《星際異攻隊3》正式預告曝光！搶先全美台灣這天上映！
原班人馬回歸，也是「毀滅者德克斯」戴夫巴帝斯塔最後一集。(圖/漫威影業)

除了「星爵」克里斯普瑞特、「毀滅者德克斯」戴夫巴帝斯塔、「螳螂女」龐克萊門捷夫、「涅布拉」凱倫吉蘭、星爵養父勇度的忠誠副手「克雷林」西恩岡恩，以及「浣熊火箭」布萊德利庫柏與「樹人格魯特」馮迪索原班人馬全員回歸，在本集中正式登場的「亞當術士」由《移動迷宮》系列的威爾普爾特飾演，及飾演「至高進化」的演技派男星庫克胡迪伊吾吉，自然也是全新階段備受矚目的大反派。

繼首支預告亮相後，日前帝國電影雜誌搶先獨家披露本集大反派「亞當術士」首張劇照，此角由英國演技派男星威爾普爾特飾演，是阿耶莎為了摧毀星際異攻隊所創造的超能力人造人，他其實早在十年前的《雷神索爾2：黑暗世界》片尾彩蛋和 《星際異攻隊》中，皆以「繭」出現在收藏者博物館裡，直到《星際異攻隊2》片尾才破繭而出以「活體」登場、預告他將於本集中擔任要角，詹姆斯岡恩把他形容為「傳統超級英雄」，但也說他絕對也不是一個正派。

戴夫巴帝斯塔已公開宣布，本集是他最後一次飾演毀滅者德克斯，但他十分滿意這個角色功成身退的故事設定，對他而言是個再完美不過的結局。在被問到一向也作為《星際異攻隊》系列「要角」的原聲帶歌單時，詹姆斯岡恩說他花了前兩集加起來的兩倍力氣來精心挑選本集歌曲，勢在創造遠勝以往的「勁爆舞曲大帝國」終極歌單，為這部三部曲最終章劃下完美句點。
漫威
星際異攻隊

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更新時間 : 2023-02-16 12:01 GMT+08:00

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