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突然狂掉髮小心是圓禿前兆！　皮膚科醫師揭常見病徵

By 健康醫療網／記者張慈恩報導, 健康醫療網
2023/02/15 20:00
突然狂掉髮小心是圓禿前兆！　皮膚科醫師揭常見病徵

突然狂掉髮小心是圓禿前兆！　皮膚科醫師揭常見病徵

【健康醫療網／記者張慈恩報導】年約30多歲的王小姐自幾個月前開始出現掉髮問題，起先發現每次起床枕頭上的落髮越來越多，甚至後來頭皮上出現一塊一塊的空洞，因頭皮大面積的髮量減少，王小姐需戴上假髮才敢出門。期間曾嘗試使用生髮水，但效果有限，仍飽受落髮所苦，直到至醫院就診，經醫師檢查後診斷為圓禿。在接受治療後，掉髮的狀況逐漸穩定，且慢慢長出新髮，王小姐也重拾自信心。

初期多會出現急性掉髮　其他部位毛髮也會受影響

新竹臺大分院皮膚部謝博丞醫師表示，圓禿一開始多會出現急性掉髮情形，可看到一塊塊邊界清楚的圓形落髮區域，也就是俗稱的「鬼剃頭」；但有時圓禿也可能為瀰漫性的落髮，除了頭髮外，連眉毛、腋毛及其他體毛也可能受到影響。而圓禿在任何年紀都可能出現，甚至常發生於較年輕的族群，在小朋友族群中也不罕見。

此外，有一些圓禿病人提到落髮發生前，有重大的情緒壓力，且出現的是黑頭髮先脫落，留下白頭髮的情形，故曾有一說伍子胥一夜白髮，也許是圓禿發作的症狀。

治療方式多樣　效果不佳需假髮輔助

謝博丞醫師說明，治療的方式有從局部外用藥、頭皮類固醇注射、外用免疫治療、全身性類固醇、到口服小分子藥物等，醫師會根據病人圓禿的範圍、年紀及意願評估最適合的治療方式。

另某些病人圓禿病症反覆發作，患處在落髮後雖長回頭髮，但可能出現白頭髮先長，後長出黑頭髮的情形，對於這類治療反應不好的病人，假髮仍是協助病人建立信心的重要輔助工具。

自體免疫攻擊毛囊所致　出現異常應盡早就醫

目前醫學研究發現，圓禿病症的主因為自體免疫攻擊毛囊，而病人也常有合併其他皮膚、免疫疾病，如白斑、甲狀腺疾病、乾癬、異位性皮膚炎等情形。謝博丞醫師提醒，無論圓禿是以何種方式表現，皆應隨時留意落髮量是否有增加，千萬不能輕忽，建議應及早就醫、及早治療，避免併發其他病症。

【延伸閱讀】

疫情後莫名皮膚癢、掉髮樣樣來？　中醫教你怎麼解

生髮帽非人人適用　「特殊體質」要當心


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56767
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更新時間 : 2023-02-17 13:07 GMT+08:00

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