全球香港媒體人合辦新網媒「棱角」 持續守護言論與新聞自由

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）香港媒體環境自港區國安法實施後迅速惡化，散布各國的前香港新聞工作者1月間共同創立全球輪班制作業的新網媒「棱角」。總編輯潘麗貞表示，棱角創立初衷是想維持香港新聞和言論的自由。

綜合美國之音（VOA）中文網與台灣中央社報導，「棱角」（The Points）是一群流散在台灣、英國、美國、加拿大、澳洲等國，且不甘當今港府摧毀新聞自由的前香港新聞工作者共同成立。目的是能盡一己之力，繼續監察早已面目全非的香港社會百態。

根據報導，「棱角」首創以24小時全球輪班制，編採各地新聞與深入專題，從香港人視角報導全球港人故事與世界大事。

事實上，自「港區國安法」實施後到「棱角」創立前，一些出身蘋果日報、立場新聞等自由派媒體的香港新聞工作者，也自行或聯手創立了不少小型網媒，像是追新聞、ReNews、大城志、同文Commons等。

曾任職壹傳媒集團的潘麗貞日前接受VOA中文網專訪時說，看到「港版國安法」實施後，蘋果日報、立場新聞等媒體相繼倒下，同事被迫離職甚至離開香港流散各地後，便產生把這些流散各地的媒體人重新聚集起來的念頭，且在危機中「嘗試創造一些機會」，這就是創辦「棱角」最早的念頭。

潘麗貞說，基本上這群香港媒體人看到，未來香港媒體的環境將會很惡劣，因為「那條紅線很明顯在那裡，而且很容易會牴觸到那條紅線」。那麼如何維持新聞自由與言論自由生態？大家於是開始思考，是否可以重新找回一個機會？將這些媒體人重新聚集起來，建立一個媒體。

根據報導，像是加拿大日前公布「救生艇」修正案，將香港大專畢業生申請3年工作簽證期限展延2年至2025年2月7日。但因修正案仍需要檢具「無犯罪紀錄通知書」，使得有「反送中」案底的港人無法申請前往加拿大。當時，「棱角」在加拿大的記者便懂得用香港人的角度採寫這項新政策，一針見血地指出問題所在。

潘麗貞並指出，流散異地港人在適應日常新生活、尋找工作、協助子女就學方面負擔百般沉重，如今還要面對海量的建制派媒體對他們冷嘲熱諷。在這種情況下，建立支持自由民主的新興網媒就顯得更加重要，作用就是要抵制這些帶有誤導性質的資訊氾濫。

她並期許，「棱角」能廣開言路，匯聚百家學說，成為獨立媒體人的自由參與媒體平台，且不會因某一種思想或學說被定性為禁忌，而將它排除在外。只要文章品質達標且不涉及誹謗與人身攻擊，必然無限歡迎。

潘麗貞最後感嘆，其實還是有很多香港記者，特別是一些很資深的記者仍留在香港工作，並在有很多限制的環境裡試圖發揮自己的作用。當然，能發揮監察政府的作用遠遠不及從前，但仍然在努力中。潘麗貞堅定地說 ，她相信香港人的能力，希望香港人繼續加油!