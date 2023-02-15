新北輔導工作坊報名秒殺　為開學做好準備

新北市於開學前辦理學校輔導教師工作坊，透過5場次各2天綿密充實的輔導增能研習，近200位現任國中小輔導教師滿載而歸，報名踴躍場場秒殺，輔導教師積極參與，為開學做足準備。
教育局表示，此次輔導工作坊由分區輔導教師督導規劃，主題符應時代趨勢與學生現況。包含拒學之生態心理重構模式、性平事件中的整合性輔導策略、校園非自願個案輔導與介入、合作式教養親師諮詢、解讀兒少情緒障礙行為與創傷密碼等內容，邀請經驗豐富的心理師等專業講師，透過學理分享、個案討論、實況模擬等活動讓輔導夥伴為新學期輔導工作暖身。
參加各場次的老師們投入學習，踴躍回饋。講師張閔淳心理師有感而發提到，面對情緒困難的孩子相當不容易，這次研習後，有老師回饋找回助人工作初心，也看到大家為了輔導工作相當投入學習，自己對於這群認真的輔導老師們相當感動。永平高中郭銘文老師則說，拒學案例、心理劇的演練等對實務工作非常有幫助，學到可以帶回學校實際操作的能力。
碧華國中彭郁文老師說，荷光性諮商專業訓練中心講師透過案例帶著我們看見在助人歷程中，如何提高對於性別議題的減敏感與因應性平事件的抉擇力。三多國小黃珮雯老師也表示，經過曾一平心理師的帶領，更清楚如何從依附需求匱乏的角度切入個案的人際行為，以避免晤談無法進展，再透過內在聚焦來進行有效的諮商。而達觀國中小林奕秀老師表示，研習中對於親師諮詢有更細膩的探討，而且透過演練，更能同理家長的位置與感受。
另外，三多國中徐家忻老師分享，張閔淳心理師提供具體可行的策略幫助有情緒狀況的孩子，讓他們有能量有能力面對開學，感覺有支持不孤單！而金龍國小安思潔老師表示，這兩天的研習讓他收穫很多，過程中不只聽到講師的很多實務工作分享，也有和全市國小、國中他校的專輔老師有許多交流與實際演練的機會，謝謝講師和督導們的用心。
教育局長張明文指出，新北市是全國唯一在四區輔諮中心設置8位國中小輔導教師督導的縣市。督導協助學校輔導教師進行助人工作，從教師甄選、職前培訓、期中督導、寒暑假研習、校訪關懷，到考評報告，每一個環節都持續陪伴與提供協助。每一次的輔導教師增能也針對需求而量身打造課程，新北市輔導系統運作的關鍵在於團隊合作與組織的健全，期待透過增能課程激發輔導夥伴使命感，提供最專業的輔導量能，讓每一個孩子都能悅納身心，走向希望人生。
李家雯心理師帶小組討論如何進行有效親師諮詢。（照片來源：新北市教育局提供）