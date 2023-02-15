新北輔導工作坊報名秒殺　為開學做好準備

新北市於開學前辦理學校輔導教師工作坊，透過5場次 各2天綿密充實的輔導增能研習，近200位現任國中小輔導教師滿 載而歸，報名踴躍場場秒殺，輔導教師積極參與，為開學做足準備。

教育局表示，此次輔導工作坊由分區輔導教師督導規劃， 主題符應時代趨勢與學生現況。包含拒學之生態心理重構模式、性平 事件中的整合性輔導策略、校園非自願個案輔導與介入、 合作式教養親師諮詢、解讀兒少情緒障礙行為與創傷密碼等內容， 邀請經驗豐富的心理師等專業講師，透過學理分享、個案討論、 實況模擬等活動讓輔導夥伴為新學期輔導工作暖身。

參加各場次的老師們投入學習，踴躍回饋。 講師張閔淳心理師有感而發提到，面對情緒困難的孩子相當不容易， 這次研習後，有老師回饋找回助人工作初心， 也看到大家為了輔導工作相當投入學習， 自己對於這群認真的輔導老師們相當感動。永平高中郭銘文老師則說 ，拒學案例、心理劇的演練等對實務工作非常有幫助， 學到可以帶回學校實際操作的能力。

碧華國中彭郁文老師說，荷光性諮商專業訓練中心講師透過案例帶著 我們看見在助人歷程中， 如何提高對於性別議題的減敏感與因應性平事件的抉擇力。 三多國小黃珮雯老師也表示，經過曾一平心理師的帶領， 更清楚如何從依附需求匱乏的角度切入個案的人際行為， 以避免晤談無法進展，再透過內在聚焦來進行有效的諮商。 而達觀國中小林奕秀老師表示， 研習中對於親師諮詢有更細膩的探討，而且透過演練， 更能同理家長的位置與感受。

另外，三多國中徐家忻老師分享， 張閔淳心理師提供具體可行的策略幫助有情緒狀況的孩子， 讓他們有能量有能力面對開學，感覺有支持不孤單！ 而金龍國小安思潔老師表示，這兩天的研習讓他收穫很多， 過程中不只聽到講師的很多實務工作分享，也有和全市國小、 國中他校的專輔老師有許多交流與實際演練的機會， 謝謝講師和督導們的用心。

教育局長張明文指出，新北市是全國唯一在四區輔諮中心設置8位國 中小輔導教師督導的縣市。督導協助學校輔導教師進行助人工作， 從教師甄選、職前培訓、期中督導、寒暑假研習、校訪關懷， 到考評報告，每一個環節都持續陪伴與提供協助。 每一次的輔導教師增能也針對需求而量身打造課程， 新北市輔導系統運作的關鍵在於團隊合作與組織的健全， 期待透過增能課程激發輔導夥伴使命感，提供最專業的輔導量能， 讓每一個孩子都能悅納身心，走向希望人生。

李家雯心理師帶小組討論如何進行有效親師諮詢。（照片來源：新北市教育局提供）