【新聞有價】​​​​「數位平台與新聞媒體議價」公聽會　兩大平台Google跟Meta都缺席

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）立委今天（2/15) 召開國內首場數位平台與新聞媒體議價法案公聽會，但兩大數位平台Google跟Meta(臉書)都缺席，Google書面資料指出期待公私協力，找出台灣專屬發展模式，Meta則僅提到跟事實查核中心合作，陸續推出創作者培訓計畫。

3位民進黨立委范雲、張廖萬堅及林楚茵今天召開「新聞有價！數位平台和新聞媒體議價」政策建議和法案公聽會，包括報業公會、衛星公會、全國傳播媒體產業工會、記者協會代表與多位專家學者都出席發言；不過，外界關注的兩大數位平台Google跟Meta代表都缺席。

兩大平台今天僅提供書面資料，其中Google提供3份資料，包含Google如何與新聞生態系統攜手合作、台灣新聞媒體展望、針對公聽會提出4點說明，Meta則提供1份資料。

Google書面資料指出，Google並不使用新聞媒體產製的內容盈利，而是提供免費「連結」將有價值流量帶入新聞業者網站，幫助媒體增加接觸更多網路使用者。期望各界一起守護且認同台灣新聞產業的發展潛力，支持數位平台及新聞產業合作，並盡速啟動「共榮」的數位政策方向。

Google表示，Google與新聞產業建立良好的信任基礎，每個國家都有自己的發展脈絡，Google期許能與政府、新聞產業共同尋求最適合台灣的方案。台灣有專門支持數位發展的部會，以及發展成熟的新聞媒體產業，在此基礎上，期待可以公私協力，找出台灣的專屬發展模式。

Meta資料約1頁多，強調會協同政府各部會與電視媒體產業的社群，持續投入資源支持數位內容生態圈的發展，近年也積極遏止不實訊息，跟台灣的事實查核組織合作，確保平台上的內容信賴度。此外，隨著使用者社群的喜好跟習慣不斷改變，也將集中資源開發合適的服務跟產品，已經陸續推出針對創作者的相關培訓計畫。

數位部長唐鳳則在媒體受訪中指出，去年底陸續召開4場媒體跟平台對話，行政院政務委員吳政忠在跨部會小組聽取意見後，也希望國家通訊傳播委員會（NCC）、文化部去找網路原生媒體的業者代表，才能促進各方共榮，強調對話會持續進行，規劃網路原生新聞業者跟平台在3月中會有第二輪對話。

今天在立法院召開的「新聞有價！數位平台和新聞媒體議價」政策建議及法案公聽會，邀請數發部數位產業署副署長林俊秀、政大法學院特聘教授王立達等產官學界代表出席，討論如何建立最適合台灣環境的數位平台與媒體分潤機制。

與會的台大新聞所教授林照真表示，儘管新聞媒體與數位平台的協商機制需要建立，但目前台灣媒體以「公會」為主的模式，較難開展平台和各媒體的具體協商。西方國家為了因應與跨國平台的談判協商，分別出現媒體聯盟的方式，以爭取更大的協商空間，這些經驗很值得台灣參考。

與會的台北市報業商業同業公會理事長陳國瑋表示，傳統紙媒投入巨量資源進行數位轉型，但得不到合理報酬，這是產業環境問題。立法是促使數位平台與媒體對話的必要手段，政府應積極推動「新聞媒體與數位平台強制議價法」的立法準備，建議應於今年底前，徵詢各方意見，提出草案。

全國傳播媒體產業工會理事長嚴文廷指出，基層媒體工作者才是真正內容的產製者，有好的待遇、工作條件，才有好的內容。呼籲議價過程必須有勞工參與，公司內討論授權金分潤時必須經由勞資協商，並提撥部份授權金成立「強化第四權韌性」，補助優質報導或調查計畫。

數發部數位產業署副署長林俊秀則表示，數發部會持續跟數位平台方溝通，Google、Meta都有表示提出共榮方案，希望兩大平台能夠儘速規劃細節，跟當初第一波的4大媒體公協會來討論；第二波的部分，唐鳳部長也已公開表示會在3月中啟動第二波討論。

林俊秀指出，由於數發部並非新聞主管機關，有關網路媒體的部分，還是要由NCC、文化部協助認定，但也會召集大型的平台跟網路媒體討論，這是行政院的決議。

草擬民間版「新聞媒體與數位平台強制議價法草案」的政大法學院特聘教授王立達表示，為解決國內媒體與數位平台間有關轉載新聞報導的議價協商問題，有必要制定專法加以推動。呼籲數發部與媒體4大公協會一起投入專法的立法工作，才能為雙方議價提供堅實法律後盾。

中央社報導，澳洲制定新聞媒體議價法主張新聞有價，國內也開始關注相關議題。台灣網路資訊中心日前發布報告指出，上網民眾有超過5成認為數位平台應該付費給媒體。數位部在去年(2022年) 底已召開4場媒體跟數位平台對話會議，數發部長唐鳳表示，數發部會盡量與跨境平台在今年第1季提出具體作法。

立委范雲表示，目前各國「新聞有價」的共識已形成，希望數發部2個月內提出具體報告，包含立法建議及時程。

范雲指出，Google、Meta近乎壟斷國內數位廣告市場，長期又無償使用媒體產製的新聞內容，新聞媒體業出現生存危機，若不設法改進，恐導致監督政府的第四權之死。目前各國「新聞有價」的共識已形成，澳洲已制定強制議價專法，而歐盟、美加等國都有法案在討論或審議中。

范雲表示，不論台灣採用何種議價或分潤機制，應考量能回饋到製作新聞的一線記者身上，確保新聞媒體產業勞工的勞動環境與條件。期待作為主責機關的數發部能儘速擬定政策方向、執行期程，希望數發部在兩個月內，提供具體的報告，內容包含立法建議及時程。

林楚茵表示，去年數發部舉辦新聞業者、數位平台的對話會議，可惜雙邊並未聚焦，說明媒體議價法的提出更刻不容緩。立法目的是由政府建立對話機制，但政府不能介入協商，應致力讓雙邊對話回歸市場機制，得到滿意的協商結果。

張廖萬堅指出，新聞業起薪每況愈下，20年來記者薪資停滯、人力變少，這和大型數位平台寡占廣告收入不無關係；他支持以立法方式，規範大型數位平台應和新聞業協商合理分潤，健全新聞經營環境，使記者有合理的薪資與勞動條件。