金山地區農會慶農民節　水耕蔬菜青農呂昆翰獲表揚

金山地區農會於今(15)日在金山地區農會農特產品 產售中心二樓舉辦「112年度慶祝農民節表揚大會」， 表揚金山地區的優秀農民及獲獎農民，新北市農業局、 地方民代及各界代表也到場祝賀，感謝優秀農友們的努力及付出。

金山地區農會為感謝農民付出，舉辦「金山、萬里各界112年度慶 祝農民節大會」，邀請在地優秀農友到場共襄盛舉， 並由農會頒獎給推廣農業有功人員，包含台灣百合復育人員、 甘藷生產績優人員、農事小組組長、優秀家政班班員、指導員、 四健會會員及優秀青年農民等，對各領域優秀的農業工作者致意， 並獻給農民最大的祝福。

金山地區農會理事長許春榮表示，金山萬里地區主要農作物為甘藷、 稻米、有機蔬菜及各類花卉種植，從農之路雖然辛苦， 但農民們仍堅守崗位，近年來更有許多青年返鄉從農， 新北青農聯誼會金山分會人數已多達31人，為金山地區農業發展帶 來新思維及不同層面的農業創新。像是青農呂昆翰，利用陽明山純淨 水源，打造金山地區「汲鮮」水耕蔬菜農場，利用台中區農業改良場 開發的動態浮根式栽培技術進行水耕栽種，是一種不使用土壤種植的 耕作方法，透過水攜帶供植物生長所需的營養成分， 並使用如珍珠岩、礫石、木質纖維或泡棉等支撐植物根部的材質， 由於不需用土壤，故又稱「無土栽培」。 呂昆翰研發自動化及智慧化的技術生產蔬菜，包含小白菜、 紅裙萵苣及青江菜等短期葉菜類，並於去(2022)年度新北市農事 技術交換比賽中，透過分享利用物理及生物防治技術， 有效阻斷病蟲害傳播途徑的經驗，也因此榮獲冠軍以及全國農業創新 菁英選拔大賽殿軍；另外還有許多投身農業默默付出的農友， 對農業發展貢獻亦功不可沒，因此希望能藉由舉辦農民節大會， 肯定農民的辛勞付出。

新北市農業局長李玟表示， 金山地區農會長期致力於推廣當地農產業，榮獲111年度「 農業振興貢獻與優質農產行銷獎」，除了持續積極推廣「新北三寶－ 甘藷」外，目前也正執行甘藷越冬政策及台灣原生百合地方復育， 農業局也將秉持「新北做大事－農業健康式/市」理念， 與金山地區農會以及其他各地區農會一起來打拼， 定能提升農民實質收益，並為市民朋友提供最優質的農產， 創造健康新生活。

照片來源：新北市政府農業局提供