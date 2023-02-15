首宗全國性遺囑社福公益信託　臺灣土地銀行開創先河

土地銀行近日承辦國內首件以遺囑為之全國性社會福利公益信託「詠棠文蕙慈善公益信託」，並經衛生福利部許可設立，開創我國社福公益信託里程碑。

「詠棠文蕙慈善公益信託」為好來化工公司前副總經理周詠棠先生以生前遺囑為之，由委託人周詠棠先生將部分遺產約新臺幣5,000萬元設置公益信託，以幫助社會弱勢族群、中低收入戶、資助清寒學生及遭逢天災變故等急需救助者為宗旨。

周先生奉獻一生於公益，生前曾拜訪土地銀行講述其欲成立公益信託的理念，並常自謙地表示，儘管自己與大慈善家相比捐贈數額很小，但仍然很高興盡自身力量去扶助社會上需要幫助的人，期望達到拋磚引玉的效果，讓更多人投入公益。該公益信託設立前，為更加瞭解並落實委託人遺願，土地銀行與該案信託監察人及諮詢委員等多次討論，在各方努力下促成國內首宗以遺囑為之全國性社福公益信託「詠棠文蕙慈善公益信託」，並為周先生盼藉此勉勵女兒周文蕙傳承其行善助人的精神，以不自私、不排外的大愛，竭盡所能幫助身邊每一個人，其樂於助人的理念，與土地銀行落實企業社會責任及金融普惠原則不謀而合。

自2016年起土地銀行便積極開辦社福公益信託，至今已承作41件，獲各方善心人士捐贈逾3億元，總受益人數將近4,000人，有效守護弱勢族群。土地銀行近年積極深耕於公益與友善金融領域，為落實金管會金融普惠原則與照顧弱勢之宗旨，持續推動多元化信託2.0服務，並榮獲金管會評選為信託業推動信託2.0計畫第1期「安養信託獎」A組績效優良銀行的肯定。未來土地銀行將為整體環境、社會及經濟正向發展持續扮演積極的角色。

