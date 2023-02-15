（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）再兩個月，印度料將超越中國，成為全球人口最多的國家（破14億），但當被問及究竟有多少人？印度官方的答案竟然是，不清楚。

根據路透，聯合國預估，印度人口將於4月14日來到14億2,577萬5,850人，正式超越中國。然而，上一回進行人口普查，已經是2011年的事。當時印度官方統計12.1億人，意味12年間，該國就暴增了2億1,000萬人，幾乎是巴西總人口。

理應於2021年端出新數據的印度，卻因新冠肺炎（COVID-19）疫情以及技術、後勤問題，而未能實現。清點人頭為何如此艱鉅？原因在於過去總是得仰賴全國33萬名學校老師挨家挨戶造訪，再加上政府計劃將普查工作與各種身分資料庫彼此介接，之間涉及的軟體應用，亦非一蹴可幾。

人口普查真的吃力不討好。根據2021年的普查計畫，擔此重任的教師，必須先親自一戶戶確認住戶，列出清單，再回來發放問卷。每回必須以16種語言問20多個問題，整個過程可花上11個月。疫情後甫回到學校的教職員，還得負責辦理2023年與2024年的全國選舉，加上有限的額外補貼，老師們莫不怨聲載道。

人口普查的重要性，並非只在於人口多寡。就業、住房、識字程度、移民模式、新生兒死亡率等等，都可由普查得知，牽涉的是這偌大亞洲經濟體的政策規劃，也對勞動人口、消費者支出等研究具重要參考價值。沒了確切數據，就連編列預算都是問題。

反對黨指控莫迪（Narendra Modi）政府，推遲普查工作，是為了在2024大選前，隱匿與政治敏感議題相關的資訊，如失業數據、COVID死亡人數等。

一名前官員，則淡化了人口普查的必要性，指印度的身分辨識系統Aadhaar就是一種即時普查。根據該系統，截至2022年底，約13億人註冊系統，當時預估的人口數為13.7億。官員指，中間的差距應是未納入的兒童數及未更新的死亡數。

人口將破14億成全球之冠 究竟有多少人？印度政府答不上來