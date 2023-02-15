Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

裴洛西回憶訪台灣談半導體　張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真

By 國際組, 台灣英文新聞
2023/02/15 18:01
美國眾議院議長裴洛西透露訪台期間，與台積電創辦人張忠謀就美國半導體本土化政策進行對話。（圖／美聯社）

美國眾議院議長裴洛西透露訪台期間，與台積電創辦人張忠謀就美國半導體本土化政策進行對話。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）美國眾議院前議長裴洛西近日談及去年8月的訪台行，透露台積電創辦人張忠謀在會面中表示，若美國認為砸大錢就能搶進晶片製造市場，那就過於天真。

美國政治媒體Politico副總編輯柏恩斯（Alexander Burns）訪問裴洛西（Nancy Pelosi）後，報導了她在台灣總統府午宴上，與張忠謀的對談。

當時，張忠謀就美國「晶片法案」（Chips and Science Act）與520億美元的政府補貼問裴洛西，美國的晶片法案與半導體政策是對支持先進產業的真正承諾，還是企圖進軍這塊利潤豐厚全球市場的衝動之舉？

張忠謀樂見美國補助台積電布局亞利桑那州，但從拜登意圖以晶片法案及補貼來「確保美國的供應鏈始於美國」的支票，到建立一個自給自足的晶片產業，他認為兩者之間尚相當的距離。

報導指出，張忠謀的談話反映，政治紅利消退及對大企業的慷慨補貼耗盡之後，拜登面臨要如何確保這項政策能成功地挑戰。

張忠謀警告，若美國認為砸錢就能搶進世界上最複雜的電子製造市場之一，就太天真了。製造半導體晶片極度複雜，從原物料、建廠及組裝品質，過程耗費勞力又須極度講究。此外，美國即便現在投資興建高品質廠房，未來仍需多次斥資更新，不然昂貴的硬體很快會過時。

張忠謀表示，若美國想要可信賴的半導體產業，就應繼續投資台灣的安全；畢竟台積電早已完善了美國如今試圖要自行建構的東西。

裴洛西在訪問中坦言，張忠謀相當了解美國，所提出的部分問題的確是美國的挑戰。但裴洛西也表示，張忠謀犀利且直白評論並未讓她退縮。

她在午宴也向台灣傳遞一項訊息，「我們知道自己在做什麼，我們也決心要成功，這是一個好的開始」。
裴洛西
張忠謀

相關新聞

悚！裴洛西夫家中遇襲畫面曝 警方面前直接把人敲昏
悚！裴洛西夫家中遇襲畫面曝 警方面前直接把人敲昏
2023/01/28 15:36
【資安】會員個資外洩賴清德、張忠謀都受害 台灣華航：經查與資料庫不盡相符
【資安】會員個資外洩賴清德、張忠謀都受害 台灣華航：經查與資料庫不盡相符
2023/01/14 15:48
拜登日前出席台積電移機典禮重提往事　張淑芬：想不到幫助的人變成總統
拜登日前出席台積電移機典禮重提往事　張淑芬：想不到幫助的人變成總統
2022/12/14 14:16
台積電創辦人張忠謀「全球化已死」一說 台灣央行總裁、專家這樣看
台積電創辦人張忠謀「全球化已死」一說 台灣央行總裁、專家這樣看
2022/12/12 14:02
台灣IC學者憂中國資訊戰影響力 呼籲選民慎防親中政客
台灣IC學者憂中國資訊戰影響力 呼籲選民慎防親中政客
2022/11/25 11:46

更新時間 : 2023-02-15 22:17 GMT+08:00

最受歡迎

少子化陷財務危機！台北市立人高中確定停辦　全校僅剩4名學生
少子化陷財務危機！台北市立人高中確定停辦　全校僅剩4名學生
逾12萬公斤智利櫻桃殘留農藥超標　醫：簡單1招避免農藥吃下肚　
逾12萬公斤智利櫻桃殘留農藥超標　醫：簡單1招避免農藥吃下肚　
人工智慧快速升級取代誰？資深AI科學家李開復：這20種工作要避開
人工智慧快速升級取代誰？資深AI科學家李開復：這20種工作要避開
【台灣能幫土耳其】單日捐款達1.9億創新高 衛福部賑災專戶累計6.8億
【台灣能幫土耳其】單日捐款達1.9億創新高 衛福部賑災專戶累計6.8億
凍死也要「冰美式」 為何韓國人即使寒流也要來一杯？
凍死也要「冰美式」 為何韓國人即使寒流也要來一杯？
全球禽流感疫情爆不停　醫籲落實「5要6不」防人類大流行
全球禽流感疫情爆不停　醫籲落實「5要6不」防人類大流行
提防日本壽司郎之亂重演　南台灣高雄餐廳開先例「抖音拍攝•禁止入內」
提防日本壽司郎之亂重演　南台灣高雄餐廳開先例「抖音拍攝•禁止入內」
【必看亮點】《蟻人3》台灣搶先全美重磅上映　闖量子領域秘訣、耶魯學霸「征服者康」為何能橫行漫威宇宙？
【必看亮點】《蟻人3》台灣搶先全美重磅上映　闖量子領域秘訣、耶魯學霸「征服者康」為何能橫行漫威宇宙？
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
更新【土耳其強震】台灣搜救隊任務結束•定15日返國　捐各式器材協助當地救災重建
更新【土耳其強震】台灣搜救隊任務結束•定15日返國　捐各式器材協助當地救災重建