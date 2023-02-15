裴洛西回憶訪台灣談半導體　張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國眾議院前議長裴洛西近日談及去年8月的訪台行，透露台積電創辦人張忠謀在會面中表示，若美國認為砸大錢就能搶進晶片製造市場，那就過於天真。

美國政治媒體Politico副總編輯柏恩斯（Alexander Burns）訪問裴洛西（Nancy Pelosi）後，報導了她在台灣總統府午宴上，與張忠謀的對談。

當時，張忠謀就美國「晶片法案」（Chips and Science Act）與520億美元的政府補貼問裴洛西，美國的晶片法案與半導體政策是對支持先進產業的真正承諾，還是企圖進軍這塊利潤豐厚全球市場的衝動之舉？

張忠謀樂見美國補助台積電布局亞利桑那州，但從拜登意圖以晶片法案及補貼來「確保美國的供應鏈始於美國」的支票，到建立一個自給自足的晶片產業，他認為兩者之間尚相當的距離。

報導指出，張忠謀的談話反映，政治紅利消退及對大企業的慷慨補貼耗盡之後，拜登面臨要如何確保這項政策能成功地挑戰。

張忠謀警告，若美國認為砸錢就能搶進世界上最複雜的電子製造市場之一，就太天真了。製造半導體晶片極度複雜，從原物料、建廠及組裝品質，過程耗費勞力又須極度講究。此外，美國即便現在投資興建高品質廠房，未來仍需多次斥資更新，不然昂貴的硬體很快會過時。

張忠謀表示，若美國想要可信賴的半導體產業，就應繼續投資台灣的安全；畢竟台積電早已完善了美國如今試圖要自行建構的東西。

裴洛西在訪問中坦言，張忠謀相當了解美國，所提出的部分問題的確是美國的挑戰。但裴洛西也表示，張忠謀犀利且直白評論並未讓她退縮。

她在午宴也向台灣傳遞一項訊息，「我們知道自己在做什麼，我們也決心要成功，這是一個好的開始」。