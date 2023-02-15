三名俄羅斯逃兵至南韓申請難民遭拒　機場露宿4個月後兩名獲准入境

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）為躲避俄羅斯的強制徵兵，部分俄羅斯人到了南韓申請難民身分，但卻在第一時間遭拒，有三名已在南韓仁川機場露宿了4個月，經訴訟後，其中兩名終獲審查資格，得以入境南韓。

綜合韓媒報導，三名俄羅斯青年在去年10月時，為躲避俄羅斯的強制徵兵而逃到了南韓，當時南韓法務部以「單純逃避兵役不能成為申請難民的理由」而拒絕審查，三名俄羅斯人因此提出了訴訟，希望能讓他們有接受審查的機會，最後法院也認為應當仔細考慮他們的難民條件，接受了其中兩名俄羅斯人的難民審查，讓他們得以入境南韓，結束4個月的機場生活，而沒獲得審查機會的另一位得繼續待在機場。

在此前，俄羅斯青年被困在機場一事被傳開後，南韓國內的人權團體也向國家人權委員會提出陳情說道，法務部甚至沒有給這些拒絕殺人的人難民審查的機會，就把他們留在仁川機場出境等候室。

代理這群青年訴訟的律師團表示，對於法院的決定感到開心，至於敗訴的另一人，正在討論上訴的方向。此外，有另外兩名俄羅斯人則是於去年11月底達仁川機場，他們也同樣在第一時間以相同理由遭到拒絕，目前正另外進行行政訴訟。

在俄羅斯，沒有犯罪前科的60歲以下男性皆是徵兵對象，先前就有傳聞，拒絕打仗的軍人們，會被拘留在俄羅斯所佔領的烏克蘭地區的地下設施中，並以逃兵嫌疑送交審判。去年9月俄羅斯總統普丁宣布動員令後，一週內約有20萬人逃往喬治亞及哈薩克等地。