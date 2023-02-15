【永遠的神話】一代巨星劉文正心肌梗塞病逝、享年70歲　消息震驚華人圈

更新時間: 2023-02-15 19:58

首次發稿: 2023-02-15 16:26

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）「永遠的巨星」劉文正去年(2022年)於美國病逝，享壽70歲。他的經紀人兼好友夏玉順今天(2月15日) 向媒體記者證實，劉文正去年11月因心肌梗塞過世，感嘆巨星隕落，一代巨星成為永遠的神話。

集歌手、演員、主持人及製作人於一身，一代偶像劉文正的逝世震驚華人圈，他不但是80年代華語流行樂壇代表，而且走出台灣，從中國、東南亞到香港都有廣大影響力。

1952年出生的劉文正被譽為華語歌壇「偶像始祖」，身高180公分，體重78公斤，帽子、長圍巾加上帥氣外型，每次現身都引起轟動。他曾3度拿下金鐘獎最佳男歌星獎，多次榮獲國際唱片金唱片獎、遠東首席歌星獎、新馬十大歌星雙冠軍、新加坡媒體聯合舉辦的亞洲十大歌星榜首。

1975年劉文正發行首張個人專輯「諾言」，一舉成名，同年主演了第一部電影「門裡門外」，老三台時代先在台視主持「錦繡年華」，後在華視製作主持「劉文正時間」創下了82%的收視率，開創了電視綜藝節目的新里程碑。1981年製作演出華語歌壇第一支MV「飛鷹」，持續受到少男少女喜愛。

中央社報導，劉文正先後演出超過20部愛情文藝片，1984年結束了和寶麗金唱片的合約後淡出歌壇，赴美定居。1986年底回到台灣，轉至幕後，成立並經營飛鷹唱片，陸續培養出「飛鷹三姝」方文琳、伊能靜、裘海正以及霍正奇、巫啟賢等藝人。1991年劉文正結束唱片公司，全面隱退。

劉文正的經典歌曲包括「諾言」、「小雨打在我身上」、「閃亮的日子」、「曠野中的人」、「蘭花草」到「三月裡的小雨」等等，每發一張專輯都都造成轟動。之後曾受瓊瑤之邀復出影壇，演出「雲且留住」、「卻上心頭」、「燃燒吧火鳥」等三廳電影，都創下極高票房。

多年來劉文正謝絕鎂光燈，堅決隱藏行蹤，一直是華人圈茶餘飯後的話題，劉文正的前經紀人兼好友夏玉順曾表示，他外型保持良好。當時有傳言有狗仔隊到赴美想跟拍劉文正，但都拍不到。

外傳台灣曾開出上億台幣演出費，但劉文正仍堅持不復出，也讓喜愛他的觀眾記憶中永遠留下的是他的帥氣身影。

經紀人夏玉順說，最後一次與劉文正見面，是去年10月兩人在美國拉斯維加斯的希爾頓飯店吃飯，聊聊天、小賭怡情，「當時文正狀況都很好，哪裡會想到是最後一次碰面」。沒料到，去年12月就從藝人甄妮那邊聽聞劉文正過世，緊急向劉文正二姊夫確認消息。

夏玉順表示，自己後來得知，劉文正是在去年11月12日因心肌梗塞過世，由於雙親和大姊都已逝世，由二姊低調操辦後事。

夏玉順指出，劉文正是他打造的第一代巨星，整個人就像從小說中走出來的人物，是文質彬彬的小生。夏玉順回憶，一生拍過多部作品的劉文正曾告訴自己，最喜歡的作品是瓊瑤電影「卻上心頭」、「燃燒吧火鳥」(下圖) 。

劉文正在1991年聲量最高之際，急流勇退離開業界移居美國，改從事房地產，演藝圈幾乎鮮少有人見過他。夏玉順表示，劉文正從沒想過要復出，且在最好的時候見好就收，「他在房地產業做得不亦樂乎，畢竟當藝人有壓力」。

夏玉順透露，「文正曾告訴我，如果我需要他時就會出來，不過我後面還有蕭薔、林志穎、鍾漢良、陳德容，各個都是代表作，你想我的個性怎麼會需要他，但他是我的第一代代表作。」儘管愛徒兼好友離開了，但夏玉順也替劉文正開心，因為他留給大家的是最美好的回憶。

【永遠的神話】一代巨星劉文正病逝、享年70歲 消息震驚華人圈

圖/IMDB.COM