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長榮航空傳駕駛艙玻璃破裂 曼谷飛阿姆斯特丹安全降落

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/15 15:29
圖／長榮航空

圖／長榮航空 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）長榮航空一架客機昨（14）日自曼谷起飛後，驚傳駕駛艙玻璃出現裂痕，在確認無飛安疑慮後，照原定路線飛抵阿姆斯特丹，民航局稱已接獲通報，正就事件進行調查。

長榮航空今（15）日表示，該航機為波音787-10，航班編號BR75，於台北時間14日下午2時50分起飛後，機長下午4時10分發現駕駛艙玻璃冒出裂痕，依照標準作業程序評估，認定並無飛安疑慮，遂繼續飛行，於台北時間15日凌晨3時22分安全降落阿姆斯特丹史基浦機場。

長榮指出，當時機上乘客337人，飛行員4人，空服員14人。航機抵達後，隨即進行檢修，取消原定回程載客服務，將旅客轉至其他航空業者。

民航局只稱正調查事件，未進一步說明。

聯合報引述飛安教官于皓瑋說法，飛行時速高達1,000公里，風速強，但駕駛艙玻璃都是雙層，理論上不太會有破裂情況。然而他也提到，過去確實有同僚遇過鳥擊導致機艙破裂情事。另一種可能情況是，在地面被碎石撞擊，當下雖無異狀，但會造成玻璃應力變差，飛行時就可能出現裂痕。

于皓瑋提到，機師遇到這類情況，會依緊急處理程序走，若確認無飛安疑慮，的確會繼續執飛。況且，飛機返航也牽涉載重問題，由於起油箱滿載，若緊急返航恐須在空中盤旋二至三小時，將油耗掉，讓機身變輕，才好降落。
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