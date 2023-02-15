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台灣2/15新增COVID-19案例 本土19,505例、死亡65例

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/15 14:11
2023台灣燈會在台北（圖／美聯社）

2023台灣燈會在台北（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增19,861例COVID-19確定病例，分別為19,505例本土個案及356例境外移入；另確診個案中新增65例死亡。

指揮中心表示，今日新增之19,505例本土病例，為8,866例男性、10,636例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,734例)，桃園市(2,507例)，臺中市(2,440例)，高雄市(2,155例)，臺北市(1,830例)，臺南市(1,595例)，彰化縣(840例)，新竹縣(542例)，屏東縣(542例)，新竹市(486例)，苗栗縣(453例)，雲林縣(449例)，花蓮縣(345例)，基隆市(343例)，宜蘭縣(337例)，南投縣(307例)，嘉義縣(229例)，嘉義市(174例)，臺東縣(128例)，金門縣(40例)，澎湖縣(25例)，連江縣(4例)。

指揮中心指出，今日新增65例本土病例死亡個案，為35例男性、30例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、63例具慢性病史、41例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

指揮中心說明，今日新增356例境外移入個案中，為146例男性、210例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,862,108例確診，分別為52,690例境外移入、9,809,364例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計17,258例COVID-19死亡病例，其中17,237例本土，另21例為境外移入。

更新時間 : 2023-02-15 15:50 GMT+08:00

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