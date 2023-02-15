【疫後首次！】上海台辦來台北參加台灣燈會　獲陸委會許可

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）陸委會今天(15日) 表示，台北市政府專案申請中國上海市台辦等一行人來台參加「台灣燈會」和市政交流，政府專案許可該案；這也是疫後邊境開放，中國官員來台交流首例。

台北市政府近期專案申請邀請中國上海市政府人員來台參加「台灣燈會」及市政交流。

(上圖與下圖/台北旅遊網臉書)

陸委會15日指出，台北市政府相關規劃充分配合政府政策及法令規範，在訪團於台交流「低調、單純、安全」等原則下，經過陸委會同主管機關整體評估後，政府同意以專案方式許可上海市台辦等一行人近期入境來台。

陸委會強調，目前政府尚未開放中國人士來台專業交流，相關人員來台必須符合專案申請規定。這項交流規劃符合專案申請要件，也經過中央流行疫情指揮中心審核許可。

陸委會提到，該團行程安排以參觀燈會及市政交流為主，相關細節由市府依「公開、透明」原則對外說明；提醒做好維安處理且要求訪團尊重台灣社會民情及遵守來台規範。

陸委會重申，任何交流互動應基於理性平等、相互尊重；政府支持合於規範、不設政治前提的兩岸交流。期望該案在中央、地方共同合作下，有助未來開展兩岸健康有序交流、促進彼此善意理解。

據悉，該團將由上海市台辦副主任李驍東帶隊，預計近期來台。

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根據中央社，台北市政府觀光傳播局日前表示，上海市從2016年起參與台北燈節，促進兩市觀光交流；台灣燈會今年在台北，去年籌辦時即循例邀請上海市參與，相關費用由上海市全額負擔。

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圖/台北旅遊網