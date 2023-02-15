Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【疫後首次！】上海台辦來台北參加台灣燈會　獲陸委會許可

➤台北市政府近期專案申請邀請中國上海市政府人員來台參加「台灣燈會」及市政交流。➤陸委會表示，政府同意以專案方式許可上海市台辦等一行人近期入境來台。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/15 14:08
示意圖為國父紀念館12日晚間周邊人潮。台灣燈會11日單日參觀人次突破百萬，交通部觀光局表示，已制訂燈會人流預警管制SOP，若國父紀念館園...

示意圖為國父紀念館12日晚間周邊人潮。台灣燈會11日單日參觀人次突破百萬，交通部觀光局表示，已制訂燈會人流預警管制SOP，若國父紀念館園...

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）陸委會今天(15日) 表示，台北市政府專案申請中國上海市台辦等一行人來台參加「台灣燈會」和市政交流，政府專案許可該案；這也是疫後邊境開放，中國官員來台交流首例。

台北市政府近期專案申請邀請中國上海市政府人員來台參加「台灣燈會」市政交流

【疫後首次！】上海台辦來台北參加台灣燈會　獲陸委會許可

(上圖與下圖/台北旅遊網臉書)

【疫後首次！】上海台辦來台北參加台灣燈會　獲陸委會許可

陸委會15日指出，台北市政府相關規劃充分配合政府政策及法令規範，在訪團於台交流「低調、單純、安全」等原則下，經過陸委會同主管機關整體評估後，政府同意以專案方式許可上海市台辦等一行人近期入境來台。

陸委會強調，目前政府尚未開放中國人士來台專業交流，相關人員來台必須符合專案申請規定。這項交流規劃符合專案申請要件，也經過中央流行疫情指揮中心審核許可。

陸委會提到，該團行程安排以參觀燈會及市政交流為主，相關細節由市府依「公開、透明」原則對外說明；提醒做好維安處理且要求訪團尊重台灣社會民情及遵守來台規範。

陸委會重申，任何交流互動應基於理性平等、相互尊重；政府支持合於規範、不設政治前提的兩岸交流。期望該案在中央、地方共同合作下，有助未來開展兩岸健康有序交流、促進彼此善意理解。

據悉，該團將由上海市台辦副主任李驍東帶隊，預計近期來台。

台灣燈會睽違23年重回台北市舉行，東區商圈展出「儂好上海」(上圖) 花燈一度引發爭議。

根據中央社，台北市政府觀光傳播局日前表示，上海市從2016年起參與台北燈節，促進兩市觀光交流；台灣燈會今年在台北，去年籌辦時即循例邀請上海市參與，相關費用由上海市全額負擔。

【疫後首次！】上海台辦來台北參加台灣燈會　獲陸委會許可

【疫後首次！】上海台辦來台北參加台灣燈會　獲陸委會許可

圖/台北旅遊網
台北
上海
專案申請
台灣燈節
市政交流
陸委會
上海市台辦
儂好上海

相關新聞

台灣首家四季酒店正對101！全聯關係企業元利建設預計2025年開幕
台灣首家四季酒店正對101！全聯關係企業元利建設預計2025年開幕
2023/02/14 20:55
港澳來台灣自由行開放了！2/20日起開放網簽及雲端申請
港澳來台灣自由行開放了！2/20日起開放網簽及雲端申請
2023/02/14 13:53
台北市長蔣萬安：一直很關切228議題　能做的不會迴避
台北市長蔣萬安：一直很關切228議題　能做的不會迴避
2023/02/13 14:31
【注意交管】台灣燈會人潮破百萬捷運不停這站！搶玩「兔子快遞」三大互動　松菸參觀人數創歷史新高
【注意交管】台灣燈會人潮破百萬捷運不停這站！搶玩「兔子快遞」三大互動　松菸參觀人數創歷史新高
2023/02/12 20:01
紙堆成的假建築！台灣名導蔡明亮電影「類禪修班」　聶永真、田中央「超出建築」首檔大展登場
紙堆成的假建築！台灣名導蔡明亮電影「類禪修班」　聶永真、田中央「超出建築」首檔大展登場
2023/02/12 16:50

更新時間 : 2023-02-15 15:49 GMT+08:00

最受歡迎

少子化陷財務危機！台北市立人高中確定停辦　全校僅剩4名學生
少子化陷財務危機！台北市立人高中確定停辦　全校僅剩4名學生
逾12萬公斤智利櫻桃殘留農藥超標　醫：簡單1招避免農藥吃下肚　
逾12萬公斤智利櫻桃殘留農藥超標　醫：簡單1招避免農藥吃下肚　
人工智慧快速升級取代誰？資深AI科學家李開復：這20種工作要避開
人工智慧快速升級取代誰？資深AI科學家李開復：這20種工作要避開
【台灣能幫土耳其】單日捐款達1.9億創新高 衛福部賑災專戶累計6.8億
【台灣能幫土耳其】單日捐款達1.9億創新高 衛福部賑災專戶累計6.8億
全球禽流感疫情爆不停　醫籲落實「5要6不」防人類大流行
全球禽流感疫情爆不停　醫籲落實「5要6不」防人類大流行
凍死也要「冰美式」 為何韓國人即使寒流也要來一杯？
凍死也要「冰美式」 為何韓國人即使寒流也要來一杯？
提防日本壽司郎之亂重演　南台灣高雄餐廳開先例「抖音拍攝•禁止入內」
提防日本壽司郎之亂重演　南台灣高雄餐廳開先例「抖音拍攝•禁止入內」
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
更新【土耳其強震】台灣搜救隊任務結束•定15日返國　捐各式器材協助當地救災重建
更新【土耳其強震】台灣搜救隊任務結束•定15日返國　捐各式器材協助當地救災重建
中國版ChatGPT才剛發行 已因答案「太老實」被暫停服務
中國版ChatGPT才剛發行 已因答案「太老實」被暫停服務