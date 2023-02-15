【俄烏戰爭】美國報告控俄國設兒童「再教育營」 襁褓嬰孩也不放過

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）一項美國政府資助的報告顯示，俄國疑設立了數十處「再教育營」，目的是洗腦烏克蘭兒童與青少年，人數多達6,000名，最小的甚至只有4個月大。

路透報導，由美國國務院資助、耶魯大學進行的研究顯示，自俄烏2022年2月開戰以來，俄方至少在國內與俄國控制的克里米亞地區，開設了43處再教育營。

關押的兒童包括有父母或監護人者、孤兒、開戰前烏克蘭機構所管理者、監護權不明者，部分已由俄國家庭領養或送至俄國寄養。報告指，此一再教育計畫，最小的僅4個月大，若干營區會給予14歲大的暈是訓練，但並無證據顯示這些受訓者被派上戰場。

這是耶魯大學針對俄國違反人權與涉嫌犯下戰爭罪進行的最新研究。研究人員Nathaniel Raymond指控俄方已違反了關於戰時平民保護的《日內瓦第四公約》

（4th Geneva Convention）。此外，俄國透過轉移烏國孩童，試圖抹去、改變其國家認同的行徑，也構成了種族滅絕罪。

針對此指控，俄國駐華府大使館回應稱，俄方接納從烏克蘭戰區逃離的孩童，「竭其所能讓幼兒有家，讓孤兒獲得照護。」

烏克蘭檢察總長去年6月就表示，俄國在烏克蘭犯下的戰爭罪行，涵蓋強制轉移兒童，已就此展開調查。官方並未透露數字，但根據烏國人權調查員Lyudmyla Denisova 在5月中的說法，開戰後俄方已強制送走了21萬名孩童。當時至少120萬名烏人被迫遠離家園，這些兒童就是其中的一部分。

【俄烏戰爭】美國報告控俄國設兒童「再教育營」 連襁褓嬰孩也不放過