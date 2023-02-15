Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【俄烏戰爭】美國報告控俄國設兒童「再教育營」 襁褓嬰孩也不放過

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/15 12:28
俄國掌控的克里米亞地區，招牌上寫著，「我們不會棄子民於不顧。」（圖／路透）

俄國掌控的克里米亞地區，招牌上寫著，「我們不會棄子民於不顧。」（圖／路透）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）一項美國政府資助的報告顯示，俄國疑設立了數十處「再教育營」，目的是洗腦烏克蘭兒童與青少年，人數多達6,000名，最小的甚至只有4個月大。

路透報導，由美國國務院資助、耶魯大學進行的研究顯示，自俄烏2022年2月開戰以來，俄方至少在國內與俄國控制的克里米亞地區，開設了43處再教育營。

關押的兒童包括有父母或監護人者、孤兒、開戰前烏克蘭機構所管理者、監護權不明者，部分已由俄國家庭領養或送至俄國寄養。報告指，此一再教育計畫，最小的僅4個月大，若干營區會給予14歲大的暈是訓練，但並無證據顯示這些受訓者被派上戰場。

這是耶魯大學針對俄國違反人權與涉嫌犯下戰爭罪進行的最新研究。研究人員Nathaniel Raymond指控俄方已違反了關於戰時平民保護的《日內瓦第四公約》

（4th Geneva Convention）。此外，俄國透過轉移烏國孩童，試圖抹去、改變其國家認同的行徑，也構成了種族滅絕罪。

針對此指控，俄國駐華府大使館回應稱，俄方接納從烏克蘭戰區逃離的孩童，「竭其所能讓幼兒有家，讓孤兒獲得照護。」

烏克蘭檢察總長去年6月就表示，俄國在烏克蘭犯下的戰爭罪行，涵蓋強制轉移兒童，已就此展開調查。官方並未透露數字，但根據烏國人權調查員Lyudmyla Denisova 在5月中的說法，開戰後俄方已強制送走了21萬名孩童。當時至少120萬名烏人被迫遠離家園，這些兒童就是其中的一部分。

【俄烏戰爭】美國報告控俄國設兒童「再教育營」 連襁褓嬰孩也不放過
俄烏
俄國
烏克蘭
兒童
孩童
幼童

相關新聞

【俄烏戰爭】下一個是誰？摩爾多瓦控俄國欲推翻該國政權
【俄烏戰爭】下一個是誰？摩爾多瓦控俄國欲推翻該國政權
2023/02/14 11:31
普立茲得主控美國策劃北溪管線爆炸事件 白宮否認、俄國討說法
普立茲得主控美國策劃北溪管線爆炸事件 白宮否認、俄國討說法
2023/02/09 21:16
注意力不足過動症患者自殺風險高　台灣研究：可從就醫紀錄下手來預防
注意力不足過動症患者自殺風險高　台灣研究：可從就醫紀錄下手來預防
2023/02/09 12:01
俄烏戰爭致能源價格高漲 大型石油公司去年收入增長超過一倍
俄烏戰爭致能源價格高漲 大型石油公司去年收入增長超過一倍
2023/02/08 20:25
土耳其、敘利亞遭強震襲擊•數十國馳援　宿敵也伸援手
土耳其、敘利亞遭強震襲擊•數十國馳援　宿敵也伸援手
2023/02/07 11:10

更新時間 : 2023-02-15 15:49 GMT+08:00

最受歡迎

少子化陷財務危機！台北市立人高中確定停辦　全校僅剩4名學生
少子化陷財務危機！台北市立人高中確定停辦　全校僅剩4名學生
逾12萬公斤智利櫻桃殘留農藥超標　醫：簡單1招避免農藥吃下肚　
逾12萬公斤智利櫻桃殘留農藥超標　醫：簡單1招避免農藥吃下肚　
人工智慧快速升級取代誰？資深AI科學家李開復：這20種工作要避開
人工智慧快速升級取代誰？資深AI科學家李開復：這20種工作要避開
【台灣能幫土耳其】單日捐款達1.9億創新高 衛福部賑災專戶累計6.8億
【台灣能幫土耳其】單日捐款達1.9億創新高 衛福部賑災專戶累計6.8億
全球禽流感疫情爆不停　醫籲落實「5要6不」防人類大流行
全球禽流感疫情爆不停　醫籲落實「5要6不」防人類大流行
凍死也要「冰美式」 為何韓國人即使寒流也要來一杯？
凍死也要「冰美式」 為何韓國人即使寒流也要來一杯？
提防日本壽司郎之亂重演　南台灣高雄餐廳開先例「抖音拍攝•禁止入內」
提防日本壽司郎之亂重演　南台灣高雄餐廳開先例「抖音拍攝•禁止入內」
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
更新【土耳其強震】台灣搜救隊任務結束•定15日返國　捐各式器材協助當地救災重建
更新【土耳其強震】台灣搜救隊任務結束•定15日返國　捐各式器材協助當地救災重建
中國版ChatGPT才剛發行 已因答案「太老實」被暫停服務
中國版ChatGPT才剛發行 已因答案「太老實」被暫停服務