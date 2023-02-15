（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）消基會今（15）日公布市面食品的環氧乙烷殘留抽驗報告，結果在印度進口的咖哩粉檢出一級致癌物環氧乙烷，且達每公斤15.5毫克，若長期接觸恐增加罹癌風險。消基會建議政府在邊境檢驗中，除了泡麵外，也應增加進口香辛料的檢驗，以保障國人健康。

有鑑於自去（2022）年起，我國食藥署在邊境檢驗發現多起含環氧乙烷的食品，消基會於去年12月間，隨機採樣雙北地區市售的國產、進口食品進行檢驗，包含香草冰淇淋、果凍類（含刺槐豆膠或關華豆膠）、各式香料粉等。

消基會說明，在歐盟食品和飼料快速預警系統（RASFF）中，冰及甜品、含刺槐豆膠、關華豆膠產品、香料等被驗出含環氧乙烷，而國內的冰及甜品、果凍產品也多含有刺槐豆膠、關華豆膠，，另外，薑黃粉、辣椒粉、咖哩粉和芝麻粉，此五類為RASFF通報內容出現頻率高的產品，因此特別針對抽驗此五項產品。

根據檢測報告，19件樣品中，有一件樣品檢出環氧乙烷，為編號11號「仙菓牌印度咖哩粉」約15.5毫克/公斤，依我國食安法可處6萬元至2億元罰鍰。

消基會董事長吳榮達表示，表示，雖然目前的研究都顯示，環氧乙烷藉由皮膚或呼吸道吸入，才可能導致血液或淋巴癌症的風險。如果參考本次檢測出的樣品——咖哩粉，環氧乙烷殘留量為15.5毫克/公斤，換算至每1大匙（約13公克）估算，環氧乙烷含量約為0.2毫克。如果作為料理還可能再稀釋，含量可能更低。但現今的法規是不允許環氧乙烷使用於食物，消費者仍要當心。

環氧乙烷小百科：

環氧乙烷為近年受關注的致癌物質，目前被世界衛生組織國際癌症研究機構列為一級致癌物，若長期接觸恐會危害人體健康，有增加罹患血癌、乳癌的風險。

自2020年起歐洲發生多起印度芝麻被驗出環氧乙烷，而事件起源是印度供應商在儲存芝麻時，會以環氧乙烷作為燻蒸劑以抑制蟲害，據歐盟統計，至2022年12月底，共計有近900件食品含有過量的環氧乙烷。

歐盟的規範則是環氧乙烷作為農藥的燻蒸劑時，其容許限量為0.02-0.1 ppm，在食品添加物中，環氧乙烷不可作為消毒用，容許殘留量不得超過0.1 mg/kg（毫克/公斤）。但我國並未核准使用，商品不得檢出任何殘留。

自2022年起，我國食藥署在邊境檢驗也發現多起含環氧乙烷的速食麵（泡麵）產品，其中包括知名進口冰淇淋被檢出微量的環氧乙烷，因不符合《農藥殘留容許量標準》規定而遭到退運。

一級致癌物流通全台灣！印度咖哩粉檢出「環氧乙烷」