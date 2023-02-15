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稱退黨是「年輕氣盛」 郭台銘有意再選台灣總統 國民黨：開後門恐難杜悠悠之口

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/15 11:18
鴻海創辦人郭台銘（前）有意重回國民黨爭取總統提 名，他2023年2月14日下午拜會前立法院長王金平，兩人商談約1小時。

鴻海創辦人郭台銘（前）有意重回國民黨爭取總統提 名，他2023年2月14日下午拜會前立法院長王金平，兩人商談約1小時。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）鴻海創辦人郭台銘昨（14）日拜會前立法院長王金平，向他請益台灣當前的困局以及需要的領導人特質。針對郭釋出有意爭取國民黨提名參選2024年總統大位的訊息，國民黨內部出現雜音，破格回黨參選恐難壓下爭議。

根據聯合報，對於媒體詢問，若回國民黨參選，是否要道歉？郭台銘表示，四年前退黨是「年輕氣盛、一時衝動」，這與道不道歉無關，當時並未考量到政治情況。如今國際政經局勢起了相當大的變化，只要有機會為這塊土地人民做事，他絕對「不計形式、義不容辭」。

郭台銘也向國民黨黨主席朱立倫喊話，表示相信朱會「記取四年前的教訓」，訂出海納百川的辦法，待辦法公布後，再行決定。

中央社指出，依據國民黨規定，郭台銘2019年初選失利後退黨，得等到9月才能申請回黨，再等四個月方能參與公職人員選舉。若照規定來，郭勢必無法投入大選，除非黨中央另訂規定。

國民黨秘書長李乾隆14日晚間表示，自動退黨滿四年才能申請入黨、再等四個月才能參選。若對郭台銘大開方便之門，此做法對國民黨是好是壞，有待評估。他認為採全民調會是最單純、公平公正的方式。

報導引述不具名藍委說法，郭台銘若破格重入國民黨，恐有爭議，重演當年的提名混戰，況且國民黨現已有最強母雞侯友宜。

黨內人士稱，國民黨對郭提出回黨意願樂觀其成，也能達到朱立倫倡議的非綠大聯盟，但回黨是一回事，選總統又是一回事，不應混為一談。另有黨內人士認為，可能要待3月4日南投立委補選完成，國民黨初選辦法出爐後，事態才會比較明朗。
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