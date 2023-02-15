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新韓綜「Bromarble」將推出　李昇基、柳演錫、池石鎮、圭賢等人將至杜拜進行「真人版大富翁」

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/15 11:15
李昇基、柳演錫、池石鎮、圭賢等人將推新韓綜「Bromarble」（圖／截自IG @leeseunggi.official @yoo_yeo...

李昇基、柳演錫、池石鎮、圭賢等人將推新韓綜「Bromarble」（圖／截自IG @leeseunggi.official @yoo_yeo...

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓OTT在上半年即將以杜拜為背景，推出南韓人氣手遊「Blue Marble」真人版遊戲的綜藝節目「Bromarble」（暫定名），節目新型態內容與超強陣容讓人感到期待。

「Blue Marble」與「大富翁」玩法相似，以擲骰子的方式，購買到達的城市，若到達了其他玩家的城市，則需支付過路費。真人版「Bromarble」則為了懂得金錢味的成年人，擴大了遊戲版圖，將地點移到了杜拜地標進行遊戲，過路費只能以現金支付，參賽者們可以透過遊戲在自己的地標上旅行。

但是，遊戲中也設置了隱藏的關卡，從在四周只有沙子的沙漠中堅持下去，到破產後要進行沒有任何一分錢的旅行，以及設法逃離無人島等等的難關。

「Blue Marble」陣容由萬能藝人李昇基、「機智醫生生活」演員柳演錫、「地下精英」李東輝、搞笑藝人「Running Man」池石鎮、男團Super Junior成員圭賢、Seventeen成員Joshua以及Hoshi組成。他們將一同到杜拜參與這場遊戲，在金錢面前逐漸顯露出的慾望，以及無法預測的反轉都將帶給觀眾充滿趣味的內容。

目前節目已正式投入拍攝，預計於今年上半年上線。
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2022/11/25 11:03

更新時間 : 2023-02-15 15:49 GMT+08:00

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