【快閃行程揭曉】日本分子調酒師情人節客座限量調酒秒殺　台灣福灣巧克力芭蕉葉入酒甜而不膩

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)日本當今最厲害的調酒師之一Spirits & Sharing Co., Ltd.的 CEO南雲主于三（Shuzo Nagumo）將快閃台灣三大酒吧，時間地點及酒款一次看！
隸屬全球奢侈品集團LVMH（Louis Vuitton Moët Hennessey），位於信義區微風南山48的CÉ LA VI Taipei，特
此次客座，南雲主于三特別以CÉ LA VI整體風格為發想帶來四款調酒，沿襲其酒吧m
南雲主于三透露最喜歡的是Cacao Pulp Fizz，因為有碳酸感，而且在自家店裡m
場館表示，之前就認識南雲主于三，隨著疫情逐步解封邀請他來客座，南雲主于三說「台灣是他第二個家」，因為之前常來酒展等活動對這裡很有感情，此次合作也發現南雲主于三是位很靈活的調酒師，加上過去在國際飯店的工作經驗，使他保持開放心胸，像是這次遇到的備料問題，本來應該要用可可殼裝的Cacao Pulp Fizz就改採使用芭蕉葉捲台灣可可粒。
南雲主于三與佐藤由紀乃將於今晚21:00-00:00 將於KOR Taipei帶來另外4款調酒，酒款更是保密到家，同樣也將限量登場；最後一場客座將於2月16日20:00-23:00在寒舍艾麗酒店The Terrace 大廳酒吧登場，當日酒款將精選前兩晚的各兩款。
日本最厲害的分子調酒師與酒吧企業家 南雲主于三2月14日快閃客座CE LA VI Taipei。(圖/場館提供)
CÉ LA VI Taipei酒單。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)
已有超過25年酒吧調酒師資歷的南雲主于三，1998年於池袋Bar X-Marks the spot為起點，進入酒吧行業。服務於東京都內幾間酒吧後，
南雲主于三開設的 Spirits & Sharing Co., Ltd.旗下店家皆為目前日本知名酒吧，其中3間更於2018年
此次擔任助手的佐藤由紀乃是Spirits & Sharing Co., Ltd.旗下FOLKLORE酒吧總經理，從東京香格里拉酒店 The Lobby Lounge開啟調酒師生涯的佐藤由紀乃，2011 年進入Spirits & Sharing Co., Ltd.，從事雞尾酒開發並參與 Mixology Salon 創立。現在佐藤由紀乃主要參與以日本酒為主題的FOLKLORE
Cacao Pulp Fizz喝起來清爽帶氣泡感。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)
Pistachio Cacao 十分濃郁，開心果及campari，vermouth rosso打造十分成熟的風味。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)