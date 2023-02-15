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【快閃行程揭曉】日本分子調酒師情人節客座限量調酒秒殺　台灣福灣巧克力芭蕉葉入酒甜而不膩

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/02/15 11:33
日本當今最厲害的調酒師之一南雲主于三（Shuzo Nagumo）快閃CÉ LA VI Taipei，帶來4款調酒深受歡迎。（...

日本當今最厲害的調酒師之一南雲主于三（Shuzo Nagumo）快閃CÉ LA VI Taipei，帶來4款調酒深受歡迎。（...

(台灣英文新聞/娛樂組　綜合報導)日本當今最厲害的調酒師之一Spirits & Sharing Co., Ltd.的 CEO南雲主于三（Shuzo Nagumo）將快閃台灣三大酒吧，時間地點及酒款一次看！

隸屬全球奢侈品集團LVMH（Louis Vuitton Moët Hennessey），位於信義區微風南山48的CÉ LA VI Taipei，特別邀請南雲主于三於情人節（14日）晚上，偕同旗下FOLKLORE酒吧總經理，日本最受矚目的女調酒師之一的佐藤由紀乃(Yukino Sato) ，親自限量調製4款分子調酒。

此次客座，南雲主于三特別以CÉ LA VI整體風格為發想帶來四款調酒，沿襲其酒吧memento mori的可可與植物為主題，使用台灣福灣巧克力入酒，呈現Cacao Pulp Fizz、Million Set、Dead Inside、Pistachio Cacao Negroni四大品項。

南雲主于三透露最喜歡的是Cacao Pulp Fizz，因為有碳酸感，而且在自家店裡memento mori，其獲選2022亞洲50大酒吧，一年可以賣超過3,000杯，Vodka為基底搭配百香果很清爽解膩，另外苦澀純可可粒帶回甘口感深受歡迎，所有限量品項於14日晚間約一個小時就已完售。

場館表示，之前就認識南雲主于三，隨著疫情逐步解封邀請他來客座，南雲主于三說「台灣是他第二個家」，因為之前常來酒展等活動對這裡很有感情，此次合作也發現南雲主于三是位很靈活的調酒師，加上過去在國際飯店的工作經驗，使他保持開放心胸，像是這次遇到的備料問題，本來應該要用可可殼裝的Cacao Pulp Fizz就改採使用芭蕉葉捲台灣可可粒。

南雲主于三與佐藤由紀乃將於今晚21:00-00:00 將於KOR Taipei帶來另外4款調酒，酒款更是保密到家，同樣也將限量登場；最後一場客座將於2月16日20:00-23:00在寒舍艾麗酒店The Terrace 大廳酒吧登場，當日酒款將精選前兩晚的各兩款。

【快閃行程揭曉】日本分子調酒師情人節客座限量調酒秒殺　台灣福灣巧克力芭蕉葉入酒甜而不膩
日本最厲害的分子調酒師與酒吧企業家 南雲主于三2月14日快閃客座CE LA VI Taipei。(圖/場館提供)

【快閃行程揭曉】日本分子調酒師情人節客座限量調酒秒殺　台灣福灣巧克力芭蕉葉入酒甜而不膩
CÉ LA VI Taipei酒單。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

已有超過25年酒吧調酒師資歷的南雲主于三，1998年於池袋Bar X-Marks the spot為起點，進入酒吧行業。服務於東京都內幾間酒吧後，決定於自行創業前，隻身前往英國一年，並服務於Hotel Metropolitan內的Nobu London。走遍歐洲各國後，於2007年8月回到日本，2009年1月成立Spirits & Sharing Co., Ltd.。

南雲主于三開設的 Spirits & Sharing Co., Ltd.旗下店家皆為目前日本知名酒吧，其中3間更於2018年至2022年之間，榮獲亞洲50大酒吧的殊榮，分別為memento mori (2022亞洲50大酒吧 41名)、Mixology Salon(2019 亞洲50大酒吧 49名)、Mixology Salon(2018 亞洲50大酒吧40名)及Mixology Laboratory (目前已歇業，但曾榮獲 2016 亞洲50大酒吧 36名)。

此次擔任助手的佐藤由紀乃是Spirits & Sharing Co., Ltd.旗下FOLKLORE酒吧總經理，從東京香格里拉酒店 The Lobby Lounge開啟調酒師生涯的佐藤由紀乃，2011 年進入Spirits & Sharing Co., Ltd.，從事雞尾酒開發並參與 Mixology Salon 創立。現在佐藤由紀乃主要參與以日本酒為主題的FOLKLORE酒吧，運用日本文化與歷史來製作獨特的雞尾酒，被譽為日本最受矚目的女調酒師之一。

【快閃行程揭曉】日本分子調酒師情人節客座限量調酒秒殺　台灣福灣巧克力芭蕉葉入酒甜而不膩
Cacao Pulp Fizz喝起來清爽帶氣泡感。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

【快閃行程揭曉】日本分子調酒師情人節客座限量調酒秒殺　台灣福灣巧克力芭蕉葉入酒甜而不膩Pistachio Cacao 十分濃郁，開心果及campari，vermouth rosso打造十分成熟的風味。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)
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