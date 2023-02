【快閃行程揭曉】日本分子調酒師情人節客座限量調酒秒殺　台灣福灣巧克力芭蕉葉入酒甜而不膩

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)日本當今最厲害的調酒師之一Spirits & Sharing Co., Ltd.的 CEO南雲主于三(Shuzo Nagumo)將快閃台灣三大酒吧,時間地點及酒款一次看!

隸屬全球奢侈品集團LVMH(Louis Vuitton Moët Hennessey),位於信義區微風南山48的CÉ LA VI Taipei,特 別邀請南雲主于三於情人節(14日)晚上,偕同旗下FOLKLORE酒吧總經理, 日本最受矚目的女調酒師之一的佐藤由紀乃(Yukino Sato) ,親自限量調製4款分子調 酒。

此次客座,南雲主于三特別以CÉ LA VI整體風格為發想帶來四款調酒,沿襲其酒吧m emento mori的可可與植物為主題,使用台灣福灣巧克力入酒,呈現Cacao Pulp Fizz、Million Set、Dead Inside、Pistachio Cacao Negroni四大品項。

南雲主于三透露最喜歡的是Cacao Pulp Fizz,因為有碳酸感,而且在自家店裡m emento mori,其獲選2022亞洲50大酒吧,一年可以賣超過3,000杯,Vodka為基底搭配百香果很清爽解膩,另外苦澀純可可粒帶回甘口感深受歡迎,所有限量品項於14日晚間約一個小時就已完售。

場館表示,之前就認識南雲主于三,隨著疫情逐步解封邀請他來客座,南雲主于三說「台灣是他第二個家」,因為之前常來酒展等活動對這裡很有感情,此次合作也發現南雲主于三是位很靈活的調酒師,加上過去在國際飯店的工作經驗,使他保持開放心胸,像是這次遇到的備料問題,本來應該要用可可殼裝的Cacao Pulp Fizz就改採使用芭蕉葉捲台灣可可粒。

南雲主于三與佐藤由紀乃將於今晚21:00-00:00 將於KOR Taipei帶來另外4款調酒,酒款更是保密到家,同樣也將限量登場;最後一場客座將於2月16日20:00-23:00在寒舍艾麗酒店The Terrace 大廳酒吧登場,當日酒款將精選前兩晚的各兩款。



日本最厲害的分子調酒師與酒吧企業家 南雲主于三2月14日快閃客座CE LA VI Taipei。(圖/場館提供)



CÉ LA VI Taipei酒單。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

已有超過25年酒吧調酒師資歷的南雲主于三,1998年於池袋Bar X-Marks the spot為起點,進入酒吧行業。服務於東京都內幾間酒吧後, 決定於自行創業前,隻身前往英國一年,並服務於Hotel Metropolitan內的Nobu London。走遍歐洲各國後,於2007年8月回到日本,20 09年1月成立Spirits & Sharing Co., Ltd.。

南雲主于三開設的 Spirits & Sharing Co., Ltd.旗下店家皆為目前日本知名酒吧,其中3間更於2018年 至2022年之間,榮獲亞洲50大酒吧的殊榮,分別為memen to mori (2022亞洲50大酒吧 41名)、Mixology Salon(2019 亞洲50大酒吧 49名)、Mixology Salon(2018 亞洲50大酒吧40名)及Mixology Laboratory (目前已歇業,但曾榮獲 2016 亞洲50大酒吧 36名)。

此次擔任助手的佐藤由紀乃是Spirits & Sharing Co., Ltd.旗下FOLKLORE酒吧總經理,從東京香格里拉酒店 The Lobby Lounge開啟調酒師生涯的佐藤由紀乃,2011 年進入Spirits & Sharing Co., Ltd.,從事雞尾酒開發並參與 Mixology Salon 創立。現在佐藤由紀乃主要參與以日本酒為主題的FOLKLORE 酒吧,運用日本文化與歷史來製作獨特的雞尾酒, 被譽為日本最受矚目的女調酒師之一。



Cacao Pulp Fizz喝起來清爽帶氣泡感。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

Pistachio Cacao 十分濃郁,開心果及campari,vermouth rosso打造十分成熟的風味。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)