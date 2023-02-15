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赤道幾內亞爆發馬堡病毒釀9死　喀麥隆出現疑似案例　WHO警告：死亡率高達88%

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/15 10:30
喀麥隆共和國於14日證實，在Olamze市鎮發現兩例馬堡病毒出血熱疑似個案。(圖/wikipedia)

喀麥隆共和國於14日證實，在Olamze市鎮發現兩例馬堡病毒出血熱疑似個案。(圖/wikipedia)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）喀麥隆共和國於14日（週二）證實，有關單位於13日（週一）在Olamze市鎮發現兩例馬堡病毒出血熱疑似個案，一種類似伊波拉出血熱的疾病，致死率最高可達88%。

路透社報導，位在中非的赤道幾內亞於上週出現幾起致命出血熱確診病例，經實驗室化驗個案檢體後，有關當局於本週一證實，這些個案皆確診馬堡病毒出血熱（Marburg virus）。

同一時間，世界衛生組織（WHO）發出警告，並派出先遣部隊，以進行追踪接觸者、隔離、流行病學監測，以及為出現症狀的民眾提供醫療服務。

據了解，WHO已在疫區基埃-恩特姆（Kie-Ntem）匡列200名接觸者並進行隔離。該地區位在木尼河地區東北部，北鄰喀麥隆，東鄰加彭。

WHO表示，當地已有9人因染疫而身亡，另有16名疑似病例，這些患者均出現發燒、疲勞、嘔吐和腹瀉等症狀。

另一方面，當赤道幾內亞爆發不知名的出血熱疫情後，鄰國喀麥隆立即於上週封鎖兩國的邊界，但仍在本週一發現兩例疑似個案，為16歲青少年、一男一女，均沒有赤道幾內亞地區的旅遊史。

這兩名疑似個案住在Olamze，為喀麥隆南部省的一個市鎮，位於喀麥隆與赤道幾內亞的邊界上。有關當局已匡列42名接觸者，並進行追蹤。

  • 馬堡病毒出血熱小百科（資料來源／疾管署）：

為馬堡病毒（Marburg virus）感染所引起之嚴重急性疾病，初期症狀為突發高燒、嚴重頭痛與倦怠、肌肉痛等；發病後3-5天後全身開始出現紅疹，伴隨嚴重腹瀉、腹痛、噁心感及嘔吐；腹瀉可能持續一週。在這個時期病人眼窩深陷、面無表情且嗜睡，曾被描述像鬼魅般憔悴。

發病後5-7天起許多病人會有嚴重出血現象，除嘔吐物及糞便帶血外，牙齦、鼻、陰道及靜脈採血處亦可能有自發性出血。此時期亦伴隨持續高燒，如影響中樞神經系統則可能出現意識不清、易怒或攻擊性行為。

疾病晚期有時會有睪丸炎（發病後15日）。死亡個案多於發病後8-9天，因嚴重失血及休克而死亡。個案致死率約在24%-88%。

赤道幾內亞爆發馬堡病毒釀9死　喀麥隆出現疑似案例　WHO警告：死亡率高達88%
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更新時間 : 2023-02-15 15:49 GMT+08:00

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