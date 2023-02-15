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睽違33年！侯孝賢《悲情城市》數位修復版首映　影帝梁朝偉驚喜現身台灣

By 娛樂, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/15 10:10
香港巨星梁朝偉（圖）以私人身分低調來台，14日晚 上現身導演侯孝賢經典作品「悲情城市」數位版首映會。 （牽猴子提供） 

睽違10年 梁朝偉為「悲情城市」首映低調訪台

香港巨星梁朝偉（圖）以私人身分低調來台，14日晚 上現身導演侯孝賢經典作品「悲情城市」數位版首映會。 （牽猴子提供）  (來源 中央社)

(台灣英文新聞/娛樂組　綜合報導)影帝梁朝偉驚喜來台，參加《悲情城市》全新4K數位版首映會。

綜合媒體報導，侯孝賢導演的《悲情城市》睽違33年再度登上大螢幕，推出全新4K數位版，昨晚舉辦首映會，當年演員之一的梁朝偉更驚喜現身，10年後再度訪台，高捷、陳淑芳、吳義芳也現身會場。

《悲情城市》曾獲義大利《威尼斯影展》最高榮譽「金獅獎」，是梁朝偉早期代表作之一，去年影帝出席《釜山影展》時，就曾說希望能讓《悲情城市》再度被世人看見，此次藉由數位修復版問世，再度飛來台灣和老友見面。

梁朝偉表示，「當時我覺得作為一位年輕演員，能夠跟侯孝賢導演及優秀的團隊合作真的非常幸運。當時因為常常要去很遠的地方拍，所以很多時候我跟侯導有機會在車上聊一些我對表演的看法，他很有耐心在車上聽我講，並且微笑點頭說『對對對』，好像我說什麼，他都會說對。」

梁朝偉分享，「侯導給了我很多鼓勵，也是因為他，我開始看很多並愛上文學小說，這是一個很好的體驗，也給了我很多啟發，希望未來新生代的觀眾、影迷能有更多的機會在大銀幕看到侯導的作品。」

「悲情城市」於1989年上映，是台灣政治解嚴之初，首部挑戰台灣政治最敏感的「二二八事件」爭議的電影，從一個基隆家族興衰，帶出一段台灣最敏感的大歷史。梁朝偉當時飾演自小失聰、經營相館維生的林家么子，在拍最後一場戲是他說出：「我是台灣人！」成為經典。此橋段是攝影陳懷恩親耳聽到的真人真事，講給導演侯孝賢聽後，侯導編入電影裡。
侯孝賢
悲情城市
梁朝偉

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