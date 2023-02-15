（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）前美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）昨（14）日透過推特影片，宣布她將競逐2024年白宮大位，挑戰前老闆川普（Donald Trump）。若她當選，將成為美國首位女性、亞裔總統。

綜合美聯社、路透報導，兩年前才信誓旦旦不會挑戰前主子的海莉表示，改變心意的原因包括美國經濟問題及「世代交替」的必要性，顯然對高齡76歲的川普是否適任深感疑慮。

不過，去年期中選舉共和黨失利，雖讓黨內「母雞」川普的聲勢大減，但根據路透14日公布的民調，目前海莉在共和黨選民中的支持率僅4%，仍遠遠落後川普的43%。

海莉開出第一槍，其他躍躍欲試的潛在候選人料將陸續加入大選戰場，包括前副總統彭斯（Mike Pence）、佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）、前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）、南卡羅萊納州參議員史考特（Tim Scott）等。

身為印度移民後裔，在南卡小鎮成長的她，因種族歧視吃了不少苦頭，但也正因如此背景，在性別、種族議題上，她可稱是說得上話的人，握有不少操作空間。

今年51歲的海莉，總稱自己能化不可能為可能，至今選仗沒吃過敗果。她於38歲當選南卡萊納州州長，是美國最年輕的州長。海莉自稱捍衛國家利益不遺餘力，2017至2018年擔任駐聯合國大使期間，美國就退出了前總統歐巴馬（Barack Obama）與伊朗簽訂的核子協議。

在兩岸議題上，海莉對中國立場強硬。她稱許去年美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台之舉，並曾在共和黨閉門會議中表示，「若中國拿下台灣，一切就完了。」

向前主子川普下戰帖 美國前駐聯合國大使海莉參選2024總統



2017聯合國大會，時任美國總統的川普與駐聯合國大使海莉交談（圖／美聯社）