向前主子川普下戰帖 美國前駐聯合國大使海莉參選2024總統

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)前美國駐聯合國大使海莉(Nikki Haley)昨(14)日透過推特影片,宣布她將競逐2024年白宮大位,挑戰前老闆川普(Donald Trump)。若她當選,將成為美國首位女性、亞裔總統。

綜合美聯社、路透報導,兩年前才信誓旦旦不會挑戰前主子的海莉表示,改變心意的原因包括美國經濟問題及「世代交替」的必要性,顯然對高齡76歲的川普是否適任深感疑慮。

不過,去年期中選舉共和黨失利,雖讓黨內「母雞」川普的聲勢大減,但根據路透14日公布的民調,目前海莉在共和黨選民中的支持率僅4%,仍遠遠落後川普的43%。

海莉開出第一槍,其他躍躍欲試的潛在候選人料將陸續加入大選戰場,包括前副總統彭斯(Mike Pence)、佛羅里達州州長迪尚特(Ron DeSantis)、前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)、南卡羅萊納州參議員史考特(Tim Scott)等。

身為印度移民後裔,在南卡小鎮成長的她,因種族歧視吃了不少苦頭,但也正因如此背景,在性別、種族議題上,她可稱是說得上話的人,握有不少操作空間。

今年51歲的海莉,總稱自己能化不可能為可能,至今選仗沒吃過敗果。她於38歲當選南卡萊納州州長,是美國最年輕的州長。海莉自稱捍衛國家利益不遺餘力,2017至2018年擔任駐聯合國大使期間,美國就退出了前總統歐巴馬(Barack Obama)與伊朗簽訂的核子協議。

在兩岸議題上,海莉對中國立場強硬。她稱許去年美國前眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台之舉,並曾在共和黨閉門會議中表示,「若中國拿下台灣,一切就完了。」

2017聯合國大會,時任美國總統的川普與駐聯合國大使海莉交談(圖/美聯社)

