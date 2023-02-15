巴拉圭總統阿布鐸第3度訪台 蔡英文16日軍禮相迎

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）友邦巴拉圭共和國總統阿布鐸伉儷將於16日率團來台灣，進行為期5天的國是訪問，總統府發言人Kolas Yotaka今（15）日表示，總統蔡英文將在明天上午以隆重軍禮迎接訪團，除進行會晤外，並將見證兩國簽署相關合作協定，進一步深化兩國合作。

Kolas指出，阿布鐸（Mario Abdo Benítez）曾多次在國際場域為台灣仗義執言，堅定支持台灣的國際參與，此行已是他第3度訪台，訪團成員還包括巴拉圭外交部長阿里歐拉（Julio César Arriola）、工商部長賈斯迪優尼（Luis Castiglioni）等多名重要內閣官員，展現對兩國邦誼的重視。

Kolas表示，蔡總統將在16日上午以隆重軍禮迎接訪團，除進行會晤外，並將見證兩國簽署相關合作協定，進一步深化兩國合作。同日午間，蔡英文也將於總統府設國宴款待，就兩國持續拓展各領域合作深入交換意見。

Kolas表示，兩國近年在婦女賦權、農漁養殖、衛生醫療、以及教育文化等領域，都有密切合作。訪團此行也將出席「拉丁美洲及加勒比海地區婦女賦權國際論壇」的相關活動，和與會的國際友人分享實務經驗。

Kolas指出，巴拉圭是台灣在拉丁美洲及加勒比海區域的重要盟邦，期盼透過此次面對面交流，持續深化兩國友好邦誼，增進兩國人民福祉，攜手為全球疫後經濟復甦共同努力。