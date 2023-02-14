台灣首家四季酒店正對101！全聯關係企業元利建設預計2025年開幕

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）外國電影常見的連鎖飯店也將現身台灣！國際知名奢華飯店集團「四季酒店」（FOUR SEASONS）插旗台北101正對面，將由全聯關係企業元利建設一手打造這座新地標，預計2025年盛大開幕。

影集「慾望城市」（Sex and the City）當中角色最愛去的四季酒店終於要進駐台灣，這是繼國際多家連鎖飯店集團如萬豪集團、文華東方集團、三井集團等在台灣現身後，四季酒店集團看好台灣高端旅遊商機，而決定將在台北信義區推出台灣首家四季酒店。

媒體報導，全聯關係企業元利建設今（14日）宣布，將與四季國際飯店集團合作，預計2025年在台北開出台灣首家飯店，地點將正面對台北101大樓。身兼全聯實業董事長的元利建設總裁林敏雄喊出「打造天際烏托邦」的口號，盼打造占地1552坪、地上31層樓，共260間房間的五星飯店。

談到與四季酒店合作，林敏雄於今日記者會上表示「當時也是誤打誤撞，本來是想打造商辦大樓，但四季飯店主動找上我」，看好四季飯店是世界級的品牌，台灣、台北市也應該要有世界級的品牌進駐，因此毅然決然合作，過程中雖然有不同的看法，最終達成非常好的協議。

林敏雄也說，雖然他沒有經營飯店的經驗，有四季飯店品牌當靠山，「覺得非常放心」；雙方還沒有思考後續在台其他據點的合作，但如果未來有更好地點，且四季飯店同意，也不排除繼續合作。