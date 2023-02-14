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【必看亮點】《蟻人3》台灣搶先全美重磅上映　闖量子領域秘訣、耶魯學霸「征服者康」為何能橫行漫威宇宙？

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/14 18:18
《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》將於明（15）日台灣搶先全美登場。（圖片由漫威影業提供）

《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》將於明（15）日台灣搶先全美登場。（圖片由漫威影業提供）

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》將於明（15）日台灣搶先全美登場，一起先來看看劇情及角色介紹！

睽違五年重返大螢幕

【必看亮點】《蟻人3》台灣搶先全美重磅上映　闖量子領域秘訣、耶魯學霸「征服者康」為何能橫行漫威宇宙？

《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》是「漫威電影宇宙」的第31部電影作品以及第5階段的首部作品。故事描述超級英雄「蟻人」史考特與「黃蜂女」荷普再度搭檔，偕同荷普的父母、前神盾局科學家皮姆博士與「第一代黃蜂女」珍娜，以及史考特已長成亭亭玉立青少女並亦具科學家頭腦的女兒凱西，這個意外組成的一家人更始料未及誤入神秘宇宙「量子領域」。

「最有魅力漫威反派」征服者康

【必看亮點】《蟻人3》台灣搶先全美重磅上映　闖量子領域秘訣、耶魯學霸「征服者康」為何能橫行漫威宇宙？

Jonathan Majors畢業於耶魯大學戲劇學院，此次演出征服者康具有時間旅行能力，被困在量子領域的智慧型超級反派，能消滅整個漫威宇宙，征服者康是美國網路影集《Loki》分集《For All Time. Always.》中的「留存者」的變異因子，最可怕的是還有千萬變體。

和其他漫威反派Erik Killmonger或 Thanos 不同，重點放在其非常孤獨個性的脆弱面，角色也從亞歷山大大帝、成吉思汗、凱撒大帝得到靈感。電影甫於洛杉磯首映後獲各界媒體影評口碑破表，一致盛讚征服者康為「最有魅力漫威反派」，為也將飾演關鍵要角《Avengers: The Kang Dynasty》成功鋪路。

「蟻人」史考特朗恩

【必看亮點】《蟻人3》台灣搶先全美重磅上映　闖量子領域秘訣、耶魯學霸「征服者康」為何能橫行漫威宇宙？

Paul Rudd回歸演出第二代蟻人，他提及本集規模之大遠遠超越前兩集。為復仇者聯盟的成員，曾經是一名系統工程師和竊盜犯，能夠藉助蟻人戰衣使身體縮小和變大並增強力量，常常被誤認為蜘蛛人。

「黃蜂女」荷普

【必看亮點】《蟻人3》台灣搶先全美重磅上映　闖量子領域秘訣、耶魯學霸「征服者康」為何能橫行漫威宇宙？

Evangeline Lilly飾演「黃蜂女」Hope，繼承母親的黃蜂女裝備，成為第二代黃蜂女。現擔任「皮姆・汎戴茵基金會」負責人，將皮姆粒子用於人道主義工作。

「蟻人女兒」凱西

【必看亮點】《蟻人3》台灣搶先全美重磅上映　闖量子領域秘訣、耶魯學霸「征服者康」為何能橫行漫威宇宙？

《換人殺砍砍》女星Kathryn Newton首度加入漫威宇宙，並出演蟻人女兒凱西，擁有一件與蟻人戰衣相似的戰服，現年18歲，除了繼承爸爸的科學家頭腦，還有他的擇善固執與見義勇為的個性。Newton小時候也和爸爸一起當漫威粉絲，宣布選角當天正是她的生日，讓她收到有生以來最多的生日簡訊！

第一代黃蜂女

【必看亮點】《蟻人3》台灣搶先全美重磅上映　闖量子領域秘訣、耶魯學霸「征服者康」為何能橫行漫威宇宙？

Michelle Pfeiffer飾演第一大黃蜂女，在1987年的一次任務中為拯救無數生命而縮小至亞原子狀態，因此迷失在量子領域中長達30年，也因此意外成為所有人的嚮」，但也被迫正視並對家人坦承她不為人知的過去。

「初代蟻人」皮姆博士

【必看亮點】《蟻人3》台灣搶先全美重磅上映　闖量子領域秘訣、耶魯學霸「征服者康」為何能橫行漫威宇宙？

Michael Douglas演出Hank Pym第一代蟻人，前神盾局科學顧問、著名昆蟲學家和物理學家，開發出可以改變物質之間的分子距離的「皮姆粒子」和「蟻人」戰衣。

「獨門訣竅」闖入量子領域

【必看亮點】《蟻人3》台灣搶先全美重磅上映　闖量子領域秘訣、耶魯學霸「征服者康」為何能橫行漫威宇宙？

在物理學中，量子（quantum）是參與基本相互作用的任何物理實體的最小量。演員們分享進入量子領域的「獨門訣竅」時，Kathryn大爆一定要喝「漿糊」！而且還分不同顏色，她喝紅色、Paul喝綠色，除了好喝，最主要是讓他們能與量子領域的居民直接溝通，更大力推薦讓人讚不絕口的量子領域頂級餐廳，吊足根本吃不到的觀眾胃口！

正式預告

蟻人用中文祝情人節快樂

征服者康烙台語

以上圖片由漫威影業提供
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