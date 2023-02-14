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台北福華蓬萊邨 豬腳禮盒去霉添壽神助攻

By 台灣英文新聞
2023/02/14 17:45
圖／台北福華蓬萊邨
圖／台北福華蓬萊邨

圖／台北福華蓬萊邨

圖／台北福華蓬萊邨

2023 癸卯兔年正逢雙春年閏二月，傳統文化裡面有「父母逢閏年減壽」之說，故有出嫁女兒在「三年一潤」農曆閏月之際，要買豬腳麵線回娘家幫父母添壽（台語稱「抽壽」）的習俗，吃「豬腳麵線」代表去霉運、添福壽之意，且豬腳向來有「勇健」與「富足」的形象。台北福華大飯店蓬萊邨台菜餐廳主廚王永宗為延續傳統文化「呷麵線添福壽、呷豬腳增勇健」，閏年特別獻上「喜悅添福壽 豬腳麵線外帶禮盒」，讓出嫁的女兒能帶著豬腳麵線回娘家探望父母，聊表希冀雙親身勇健與添福壽的心意。

「喜悅添福壽 豬腳麵線外帶禮盒」主廚採用肉質肥厚軟嫩的豬前腳帶蹄花分切塊狀後做汆燙，再將汆燙後的豬腳去油炸定型，炸過後的豬腳將更加Q彈緊實，再以青蔥、蒜頭做爆香蔥燒後將倒入以醬油、八角、桂枝、小茴香等多種中藥材滷製的老滷汁文火慢慢燉煨達一個半小時，除中藥材外也加入秘密武器紅麴，讓豬腳更加色澤光亮、香氣四溢，提升美味度的同時也兼顧健康。

慢燉入味的豬腳入味十分，膠質滿滿黏口不膩，食材本身的天然滋味與主廚30多年來累積的料理真工夫，造就了這獨一無二的絕頂佳餚。另外搭配象徵長壽吉祥的金門手工麵線，佐以紅蔥酥油，麵線更加噴香彈牙。此時配上滿滿膠質的豬腳，再淋上香濃特製滷汁及滷蛋，三者結合在一起，自然否極泰來，增福添壽。

俗話說買現成已滷好的豬腳更具過運效果，不要買生豬腳回家自己料理，原因是透過買熟豬腳的過程達到轉運與花錢消災的效果，蓬萊邨台菜餐廳當日現做的滷豬腳麵線禮盒，在台灣傳統習俗下提供子女更為便利又不失禮數的好選擇，2023閏二月正是出嫁女兒替父母添福壽的好時機，外帶一份熱呼呼的豬腳麵線回家，絕對是做兒女對父母親最暖心的祝福，更表達了孝心。

蓬萊邨 『喜悅添福壽 豬腳麵線外帶禮盒』1280元/每份

  • 銷售日期：即日起-2023/12/31
  • 豬腳麵線外帶禮盒(內含豬前蹄及腿肉約一公斤、手工麵線六球、滷蛋六個)
  • 取貨方式：餐廳現場取貨
  • 請於提貨前一天前預訂
  • 外帶預訂專線: 台北福華大飯店蓬萊邨(B1) : 02-2326-7433

更新時間 : 2023-02-14 19:28 GMT+08:00

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