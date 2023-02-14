迎接港澳遊客來台自由行 觀光局推療癒台灣之旅

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）今（14）日陸委會宣布2月20日開放港澳來台自由行，觀光局隨即啟動一連串行銷方案，而港澳針對台灣商品的搜尋，昨日起也飆升了2.5倍。

根據觀光局，台灣距港澳航程僅1個多小時，是兩地出境旅遊首選目的地之一，亦是全球來台旅客前三大市場。尚未發生COVID-19疫情尚未大爆發的2019年，港澳來台人數最高峰時期達175.8萬人，佔人口達21.5%。

觀光局已提前於2023台灣燈會期間邀請香港業者、媒體2梯次、共18人來台考察，後續還有3梯次的邀訪活動。此外，「療癒．台灣 Soul Taiwan, So Taiwan」主題行銷活動也宣告展開。

觀光局與YouTube平台《Mill Milk》 合作拍攝影片、與潛水單位進行異業合作，舉辦潛行台灣 x Olympus淨灘永續旅遊推廣活動，同時與線上旅行社合作送客活動，透過「山林療癒」、「大海療癒」、「味覺療癒」及「親子療癒」等項目，讓港澳旅客來一趟身心療癒的台灣之旅。

其他獎勵措施包括高鐵買一送一及機捷券、方便自由行連網分享的WIFI券、享譽盛名的臺灣水果鮮果券等，盼能以團客散客並進方式增加吸客動能。

另中央社報導，旅遊業者Klook指出，港澳用戶在該平台搜尋台灣商品的流量，自13日起出現明顯增幅，關注度最高的是飯店住宿、自駕租車、高鐵車票等交通票券。港澳旅客也偏好美食、溫泉、展覽等體驗。

業者KKday也把握自由行商機，推出「台灣新寶藏」活動，包括美食、露營、溫泉、台灣寶藏等商品。