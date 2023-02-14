轉型有成！中華電信創營收獲利　雙超標雙成長

中華電信今（14）日舉辦新春媒體餐敘， 由董事長謝繼茂及總經理郭水義率領公司高階經營團隊向媒體朋友拜 年，總經理郭水義於會中向與會媒體分享去年轉型後的經營成果， 揭示今年的營運展望亮點。董事長謝繼茂表示，去（2022） 年公司轉型升級成功，在全體員工的努力下，交出每股盈餘4. 71元的亮眼成績單，今年，公司將以「永續x 5G x創新轉型」的策略主軸迎向挑戰，並持續將ESG融入日常營運， 期許上下一心、再創績效高峰，為股東、客戶、 員工及社會創造最大價值。

謝董事長表示，去年中華電信啟動以「客戶為中心」 的價值創造組織架構，由『個人家庭、企業客戶、國際電信』 三大事業群聚焦業務拓展，結合『網路技術、資訊技術、 電信研究院』三大技術群，強化營運與技術賦能， 進一步達成洞察客戶需求、提升營運效率及發揮聚焦戰力綜效， 即便去（2022）年總體經濟環境具不確定， 中華電信仍創下全年各項財務指標均超越財測高標、 集團營收及獲利雙超標、雙成長的亮麗佳績，每股盈餘4. 71元創五年新高，轉型成效卓越。

總經理郭水義於簡報時指出，展望2023年， 除了延續2022年行動服務及固網寬頻業務穩定成長外， 公司將更努力的洞察及掌握客戶需求，讓包含個人家庭事業、 企業客戶事業及國際電信事業等「事業三箭（艦）」持續勁揚， 並將致力於創新轉型，拓展包括元宇宙、生成式AI- 智慧醫療助理、智慧生活、資安、運動賽事轉播、 文化及娛樂展演等創新應用商機，打造新的成長動能。此外， 公司將推動「打造人才庫」、「打造技術庫」、「打造標準藍圖」 之技術三鑰，厚植科技能力與基礎建設；落實「迎向客戶」、「 跨群協作」、「廣結同盟」之經營三訣， 持續強化網路韌性與資安防護，發揮集團策略綜效。

郭總經理強調，2022年， 中華電信取得亞太電信900MHz低頻的20MHz頻段， 維持國內5G最大連續頻寬區塊、最佳涵蓋及最多基地台的優勢， 超越同業， 並獲得國際權威測速機構Speedtest與Opensigna l『台灣5G網速第一』的認證，同時，公司整合『安、網、雲、 邊、端』提供最多、最完整的5G智慧解決方案， 在5G企業專網拓展取得領先優勢；2023年， 臺灣電信市場預期將因同業合併而出現新的競爭局勢， 但中華電信已經做好萬全準備，有信心以優異的網路及服務品質， 持續在變動的環境下維持市場領先地位，尤其，中華電信以5G+ G世代寬頻+Wi-Fi 6三網整合，打造出全國最佳Always Broadband Connected高速無縫上網體驗， 消費者享受超優質服務不必等，中華電信絕對是最佳首選！

郭總經理表示，去（2022） 年中華電信積極推動各項ESG行動，成果備受國內外肯定，今（ 2023）年，公司將持續全方位深耕ESG永續發展， 包括在環境面：規劃簽署CPPA長約、集團全範疇碳排查、 實施內部碳費及碳費基金、推動供應鏈減碳、 及領先佈局IOWN全光網路。在社會面： 公司視員工為最重要的資產，積極攬才及留才， 2023年預計招募1,700人，包含41%的AIoT、雲端、 資安、AI、大數據等科技領域人才，並規劃啟動「女力衡星計畫」 ，建構多元、共融、平等、包容的友善職場環境，打造幸福企業； 同時，公司將持續加強鄉村網路建設，透過優質高速的資通訊服務， 彌平數位落差，並數位賦能百工百業，落實科技為善（ Tech4Good）的理念。在治理面， 將責任投資原則導入短期資金用運管理，透過金融工具， 攜手財務面交易往來夥伴一同落實ESG，另外， 公司導入資料治理制度，系統性的提升資料應用價值， 同時結合資安、個資及隱私保護， 除有助於公司獲取資料最大效益外，並促進利害關係人之利益。

中華電信將秉持「永遠走在最前面」的品牌精神，懷抱成為「 智慧生活領導者、數位經濟賦能者」的企業使命，協助全民升級， 享受智慧生活；協助百業升級，創造數位經濟； 協助政府及城市治理，打造智慧島嶼！