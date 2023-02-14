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逾12萬公斤智利櫻桃殘留農藥超標　醫：簡單1招避免農藥吃下肚　

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/14 17:09
總重量達12萬240公斤的智利進口櫻桃因殘留農藥超標而在邊境被攔截。(示意圖/pixabay)

總重量達12萬240公斤的智利進口櫻桃因殘留農藥超標而在邊境被攔截。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）愛吃櫻桃的民眾當心！食品藥物管理署今（14）日公布邊境食品稽查不合格名單，共有7批、總重量12萬240公斤的智利進口櫻桃因殘留農藥超標於邊境遭攔截。

食藥署表示，這七批櫻桃分別由彰化縣的勝裕實業公司、台中市的信成行國際公司、台北市的金果貿易公司（3批）、台北市江柏貿易公司進口（2批），違規原因都是檢出殘留農藥賽安勃，殘留量從0.01 ppm至0.04 ppm不等。

食藥署北區管理局科長陳慶裕表示，自去年11月以來到本週止，智利櫻桃累計已有25批不合格，除了江柏貿易股份有限公司是近半年來首次檢出不合格外，其餘進口商先前都有過違規紀錄。

我國於去（2021）年12月21日已發函要求智利於今年2月5日前提出書面資料，說明不合格原因及改善與預防措施。

依智利2月3日的說明，經出口商於運輸過程產品監測並注意農藥殘留後，據智利統計在2021年至2022年產季期間，與隔年度同一區間（2022年至2023年）相比，檢驗不合格率已有下降。食藥署發函請智利提供改善說明後至今年2月7日，智利鮮櫻桃檢驗不合格率已降為10.07%。

針對食藥署是否考慮暫停進口？食藥署回應，考量智利輸台鮮櫻桃產品檢驗不合格率已有下降，且目前邊境仍採「逐批查驗」，綜合評估後，維持智利鮮櫻桃受理報驗，並持續觀察邊境查驗情形。

新鮮蔬果殘留農藥超編事件層出不窮，民眾該如何自保？

《壹蘋新聞網》引述長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說法，賽安勃是一款比較新的殺蟲劑，毒性不高，不會致癌，目前國際食品法典委員會(CODEX)允許用於櫻桃，但各國規範不同，像台灣就並未批准此款農藥可用於櫻桃。

若想避免把蔬果上的農藥吃下肚，顏宗海提醒，市面上將近400種農藥，都是屬於水溶性，只要用流動清水浸泡約10分鐘，他認為在清除農藥的效果上，已經能做到最好。

外傳用鹽巴、小蘇打、醋或蔬果清潔劑來洗蔬果，既省時間又乾淨溜溜？

他提醒上述添加物的清潔蔬果的效果，還是比不上流動清水，而且若沒把「蔬果清潔劑」確實沖乾淨，也可能會有誤吃下清潔劑的健康風險。

逾12萬公斤智利櫻桃殘留農藥超標　醫：簡單1招避免農藥吃下肚
櫻桃
智利
食藥署

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更新時間 : 2023-02-14 19:28 GMT+08:00

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