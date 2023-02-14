春天螃蟹不缺席！熟蟹冷凍、海鮮拼盤提供多元組合

冬天的腳步逐漸遠離，原本群聚在「西北漁場」的萬里蟹，隨著潮水往南到台中外海以北海域，新北的漁民也因此「逐蟹而漁」南下找蟹，因為蟹群分散，漁民須花費更大的功夫捕撈，使春天萬里蟹更加珍貴，成為極品中的極品。新北市漁業處邀請大家到淡水、富基、龜吼魚市品嘗新鮮萬里蟹，或透過宅配熟蟹在家享用。
北海岸最著名的漁產品「萬里蟹」，花蟹、三點蟹及石蟳，屬於天然野生海蟹，因此，漁家嚴選剛從漁船卸下一定規格以上的鮮蟹，蒸煮至熟，加以冷藏或急速冷凍處理，穩定品質。經過熟凍的萬里蟹，退冰即可享用，肉質彈牙Q嫩，相當美味。在地從事熟蟹宅配服務的周小姐表示，熟凍萬里蟹用冷盤方式品味，肉質更甜，也是下酒好菜。
石門區富基漁港是萬里蟹卸貨港之一，擁有規格上等，鮮度絕佳的優質海產，近年來，最懂海鮮怎麼吃的富基漁港攤商更推出「萬里蟹X富基海鮮拼盤」，為提供愛海鮮饕客多樣化選擇。攤商以在地魚市生猛海鮮互相搭配，提供饕客外帶、宅配等，裡面有包括萬里蟹、龍蝦、透抽、貢寮鮑、海蝦、鳳螺、蛤蜊等在地優質海鮮，兼顧所有挑嘴饕客味蕾，對於愛海鮮又是選擇困難症患者的人，不妨參考一下這個超值的組合，從1組2000元到2800元供饕客選擇。推出拼盤組合的攤商業者江玉琴小姐表示，不少消費者認為拼盤價格公開，故接受度很高。
新北市漁業處長張麗珍表示，春天螃蟹是難得的珍饈，其他在地捕撈的海產同樣新鮮，民眾除了可以親自前往北海岸各魚市，如富基魚市及龜吼漁夫市集採買外，也有在地漁家經營熟蟹宅配或海鮮拼盤宅配服務，讓冰鎮幸福海味宅配溫馨送到府。收到貨的民眾只要稍加回溫或以中火加熱就可以在家享受產地生猛萬里蟹，利用胡椒、洋蔥等辛香料快炒，萬里蟹料理輕鬆上桌，就是這麼簡單。
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蒸熟的螃蟹冷凍後宅配，鎖住新鮮海味。(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)
螃蟹達人接到民眾訂購後，將剛捕撈並冰暈的萬里蟹倒扣在蒸盤上蒸熟。(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)