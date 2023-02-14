春遊購物趣　北富銀三大神卡消費最高10%回饋

春天天氣舒適宜人，向來是民眾攜家帶眷出遊的季節，加上今( 14)日為西洋情人節，許多情侶更會藉此節日安排浪漫之旅， 互贈禮物以表心意。為了滿足民眾春遊購物需求， 台北富邦銀行特別推出三大神卡–日韓旅遊神卡J卡、網購神卡mo mo卡、電信神卡Open Possible卡的超優刷卡回饋，針對國人最愛的日韓旅遊， 祭出日韓當地刷卡消費最高可達10%超優回饋； 情人節送上貼心好禮表達心意，北富銀提供回饋最高同樣達10%， 另提供豐富的刷卡優惠，讓卡友無論是購買機票、海外刷卡、網購、 訂房、加油、租借共享汽機車、影音娛樂等，皆可享好康優惠。

以日韓旅遊為主要定位的富邦J卡，提供6月底前於日韓消費全面回 饋3%無上限之優惠，再加上當地實體消費2%加碼優惠回饋以及樂 遊五大場域活動登錄，回饋最高可達10%， 而日本自由行必備的交通卡Suica卡及PASMO卡只要用Ap ple Pay綁定J卡並支付加值金，最高享有10%， 回饋率相當具吸引力；另外，6月底前於Klook網站訂購日韓行 程、住宿或租車，結帳時輸入指定優惠碼並以J卡全額支付， 最高可享88折優惠；即日起至3月底，在日本地區實體店家刷J卡 ，任一筆消費便可抽星宇航空日本商務艙雙人來回機票。 多元的日韓消費、旅遊和交通好康優惠，讓J卡穩居日韓旅遊神卡。

情人節購買禮品線上購物最方便，還可享超優刷卡回饋。即日起至3 月底，富邦momo卡除了提供momo店內5%回饋無上限， 千大精選品牌最高可享10%回饋無上限且免登錄。今年momo卡 在原本網購特色之外，更加碼提供超優旅遊優惠，6月底前於海外通 路消費享最高5%回饋，指定旅行社刷momo卡可享最高5%回饋 ，以及十大指定航空公司刷momo卡最高可享10%回饋。 針對國人最愛的日系平價快時尚服飾，momo卡同樣提供好康，6 月底前於全台指定UNIQLO直營店及網路商城刷momo卡單筆 消費滿2,000元享最高5%回饋，於UNIQLO通路申辦mo mo卡，新戶首刷不限金額還可加贈200元momo幣。

Open Possible聯名卡推出「OP最挺你」10大旅遊交通平台優 惠，3月底前於當期信用卡帳單新增一般消費（包含指定旅遊交通） 達新台幣5,000元以上，且登錄活動就可享最高10%刷卡金回 饋，加計春遊五大場域活動登錄5%回饋，最高可享15%回饋；9 月底前持Open Possible聯名卡於 KKday網站或APP，購買日韓旅遊商品單筆滿1,000元並 輸入當月指定活動優惠碼，即可享有9折優惠。Open Possible聯名卡非台灣大哥大的用戶也可申辦， 除了是電信神卡外，更是加油神卡，6月底前不限加油站品牌， 天天可享最高5.5%回饋。綁定icash Pay於指定餐飲消費，包括星巴克、COLD STONE以及多拿滋等，最高享10% OPEN POINT回饋。

北富銀還提供全卡友樂遊五大場域5%回饋，即日起至6月底， 北富銀提供旅行社、免稅商店、海外消費、 訂房平台及全台高爾夫球場等五大場域優惠， 民眾只要刷富邦信用卡在精選店家消費且於指定時間完成登錄， 就可樂享5%回饋，每月回饋上限1,000元刷卡金，每月限量1 ,000名。至全台指定百貨刷富邦信用卡，分期6期（含） 以上且累積滿額並完成登錄，限量贈送最高3,000元刷卡金。

北富銀持續開發符合用戶實際需求的信用卡服務， 並以靈活多變的信用卡經營策略， 拓展場景金融服務及打造各卡獨特定位， 為消費者提供更豐富的刷卡優惠與體驗。