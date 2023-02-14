（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國聯合航空（United Airlines）一架波音777客機，去年12月自夏威夷起飛後不久，突然失速俯衝，差點就要墜海，旅客餘悸猶存，以為小命就要交代在這兒了。

綜合美聯社、CNN報導，事件發生於12月18日，當日聯航1722航班，從夏威夷茂宜島（Maui）卡胡魯伊機場（Kahului Airport）起飛後才一分鐘左右，就急速下墜，這一掉就是1,425英尺（434公尺），直到距海面只剩775英尺（236公尺）時，才穩住機身，逐漸攀升至正常高度。

班機並未緊急折返，而是按原定路線飛往舊金山。事件發生後，聯航主動通報美國聯邦航空總署（FAA），但FAA並未提供調查細節。兩名機師的飛行時數共為25,000個小時，二人正加強受訓中。

事故時間的天候狀況不明，但根據美國國家氣象局（National Weather Service），當天機場降雨創新高。

這起差點就要釀成空中浩劫的事件，前後不過21秒，卻令旅客畢生難忘。Rod Williams表示，起飛時一切正常，卻突生變故，「就像雲霄飛車爬至高點後」，機鼻朝下一路衝，機上尖叫聲四起。

事發突然，根本來不及反應。Williams回憶，當時與隔著孩子而坐的妻子互看了一眼，「話都還沒機會說，就只能抓緊位子，在墜跌的過程中不斷禱告。」想到再5至5.2秒就要觸及水面了，心有餘悸之餘，真是萬幸，他說道。

所幸無人在事件中受傷，十分鐘後傳來駕駛艙廣播，「還好嗎大家。我想你們應該都多少經歷了些失重狀況，但一切都沒事了，會沒事的。」

【空中驚魂】 美國聯航波音777失速急墜 差5秒就要墜海