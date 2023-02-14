（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內6.1%糖尿病患者同時患有C型肝炎，比例高於全球，台灣肝臟研究學會、中華民國糖尿病衛教學會與中華民國糖尿病學會召集專家學者，匯集近期研究、國際指引以及真實世界臨床經驗共同制訂，並在2023年亞太肝臟研究學會年會(APASL 2023)前夕發表全球第一份「糖尿病患之C型肝炎篩檢與治療共識」，盼能優化糖友和C肝患者健康管理品質，達成台灣2025年滅除C肝的願景。

全球及台灣糖尿病患者之C型肝炎盛行率分別為4.2%和6.1%，C型肝炎病人的糖尿病盛行率則分別為13-33%和 18%，台灣盛行率皆高於全球數字。由於糖尿病的治療是一場長期革命，病人多半伴隨三高問題，血糖控制不佳也會損傷肝腎功能，如何有效控制各種風險因子，也就成為醫師的一大課題。

中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元表示，即使我們知道糖尿病與C肝存在高度相關性，但由於需要跨科別醫師的共識與照護，在過往診療指引中，並未強調糖尿病患在C肝病毒篩檢與管理的重要性。期盼透過此份指引從篩檢、治療到追蹤與風險管理提出明確的指引結論，給予臨床醫師清楚的建議，使病人能安心治療，邁向C肝清零、穩定控糖的生活。

中山大學副校長余明隆教授指出，糖尿病是一個複雜的慢性疾病，也是常見的肝外共病之一，如何將這些眾多變因與臨床問題化繁為簡，優化糖尿病患健康管理品質，是此份指引的主要目標。余明隆也將指引重點歸納出「優化診治123」：

C肝一生及早篩1次: C肝病毒抗體血清陽性率是非糖尿病患的 2.8 倍，但國內糖尿病患接受C肝篩檢的比率僅6成[2]，推估全國可能有近百萬的糖友不知道自己是否患有C肝。指引中將C肝檢測納入糖尿病患的常規檢測，新確診的糖尿病病患同時就應抽血檢查C肝，而建議所有成年糖尿病患一生都應及早做一次C肝篩檢。 留診或轉介 2類病人這樣分：在糖尿病門診篩檢診斷出C肝，判定需治療後，臨床醫師便需要判斷是否將病患留診治療，或轉介至肝膽腸胃科治療。為此，指引中依照年紀、肝臟病史、HIV病史等危險與複雜因子制定出明確條件[3]，協助醫師判斷病人是否適合留診治療，進而降低病人需另行掛號治療的負擔甚至放棄治療的風險。 考量避免藥物交互作用：肝腎功能、多重藥物、新冠肺炎治療：糖尿病患共病多、共藥也多，考量抗病毒藥物交互作用的風險與糖尿病治療的複雜性，建議非肝膽腸胃科醫師治療C肝前，應先進行肝、腎功能檢查，以評估抗病毒藥物交互作用，若病人有服用中藥也應一併評估。

另一方面，該指引也與時俱進的列入新冠肺炎治療的變因，考量新冠抗病毒藥物和C肝治療可能的藥物交互作用，指引中擬定了可合併治療的抗病毒藥物，若病人在C肝治療期間不慎確診，也無須因擔心藥物交互作用得在C肝、新冠治療中二選一。

相較於糖尿病，C肝是可被治癒的，自2021年10月開始，政府就已經開放不限於肝膽腸胃科醫師開立C肝治療藥物，糖尿病學會理事長黃建寧表示，制定這份共識指引，可建立醫師在診間與病患的C肝病識觀念對話機會，呼籲臨床醫師應落實C肝普篩，建立診間病識感對話，為病人管理控糖風險因子，遠離併發症等威脅。

台灣肝臟研究學會會長劉俊人說，這是全球第一個跨科別針對糖尿病患在C肝診治上的共識指引，藉今年在台舉辦的亞太肝臟研究學會年會前發表，為全世界的糖尿病患與C肝患者開啟防治新頁，降低這兩種疾病相關的併發症與經濟負擔，達成台灣2025滅除C肝的願景。

台灣糖友患C肝比例高於全球！醫提倡「優化診治123」籲糖友應做C肝篩檢