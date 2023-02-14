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超大棒棒糖、玻璃水袋！台灣Bluerider ART九週年特展亮點　預告倫敦設點夏季開幕

創辦人透露挑選代理藝術家三大條件

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/02/14 15:57
Bluerider ART 九週年特展將於2月18日至4月16日登場。（圖/畫廊提供）

Bluerider ART 九週年特展將於2月18日至4月16日登場。（圖/畫廊提供）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 台北藍騎士藝術空間Bluerider ART 九週年特展將於2月18日至4月16日登場，免費開放大眾參觀。

Bluerider ART藍騎士藝術空間於2013年在台北創立，以俄國前衛抽象藝術康定斯基（Wassily Kandinsky）發起的「藍騎士」命名，其為一群非主流藝術家組成，2021年進駐上海外灘地區的百年建築成立海外第一家空間。

Bluerider ART成軍九年，現於台北仁愛空間及上海同步展出新春首檔特展「去罢，野草」（Wild Grass），也藉此回顧過去九年成績，並且預告下一步計畫，展出旗下代理藝術家Willi Siber、Marck、Caro Jost等共50位創作，創作形式從平面繪畫、裝置到影像雕塑都囊括。

特別的是，所有的作品不分藝術家及媒材等特性區分，全部放置一起展出且沒有標示牌。此為藝廊一貫的作風，創辦人王薇薇表示，不希望觀眾受到藝術家的性別或任何主觀的影響，反而透過專注在作品上培養直覺。

超大棒棒糖、玻璃水袋！台灣Bluerider ART九週年特展亮點　預告倫敦設點夏季開幕

超大棒棒糖、玻璃水袋！台灣Bluerider ART九週年特展亮點　預告倫敦設點夏季開幕
展場照片

從Bluerider ART代理藝術家名單不難發現，這些創作者幾乎都超過50歲，這和藝廊挑選機制有關，因目標鎖定一級市場，藝廊傾向和人生經歷成熟階段，市場接受度高，價格穩定的藝術家合作，經過時間的洗滌，王薇薇強調，「藝術已儼然成為他們生命的一部分，同時也是用生命創作」，也因此此次展覽雖將大家的作品一字排開，且各自有闡述的主題卻不混亂。

展名「去罢，野草」受到魯迅文學作品影響，王薇薇說回首九年來時路，眼前只見一片青草綠，腦中浮現文學家魯迅 「天地有如此靜穆」。心存渺小僕伏，因此特展取其文中一句「去罢，野草」（Wild Grass）為展名自勉。

王薇薇同時也預告將於倫敦設點，此次特展展名如同騎士浪漫血液注入野性不死基因，東西合。野草象徵憤怒情緒跟熱愛，上海第一檔展覽「騎士的浪漫」，這次加入野草不死的精神，使自己有勇氣在倫敦立足，但困難的局面是身為代理歐洲藝術家的亞洲畫廊，要如何與立足當代藝術聖地的歐洲畫廊競爭？王薇薇對自己很有自信，因他讓代理藝術家感到他們不是只單就銷售及商業為主，這幾年來鮮少有畫家終止合作。至於更詳細的營運模式就待畫廊正式於夏季開幕後揭曉。

Bluerider ART 九周年特展

Bluerider ART台北．仁愛

展期：2023.2.18-4.16

地址： 台北市大安區仁愛路四段25-1號 10F

Bluerider ART 上海．外灘

地址：上海黃浦區四川中路133號

編輯精選

超大棒棒糖、玻璃水袋！台灣Bluerider ART九週年特展亮點　預告倫敦設點夏季開幕
Reinoud Oudshoorn介紹：https://blueriderart.com/tw/artists/reinoud-oudshoorn/

超大棒棒糖、玻璃水袋！台灣Bluerider ART九週年特展亮點　預告倫敦設點夏季開幕
Marck介紹：https://blueriderart.com/tw/artists/marck/

超大棒棒糖、玻璃水袋！台灣Bluerider ART九週年特展亮點　預告倫敦設點夏季開幕
Willi Siber：https://blueriderart.com/tw/artists/willi-siber/

超大棒棒糖、玻璃水袋！台灣Bluerider ART九週年特展亮點　預告倫敦設點夏季開幕
Janna Watson：https://blueriderart.com/tw/artists/janna-watson/

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Desire Obtain Cherish：https://blueriderart.com/tw/artists/desire-obtain-cherish/

超大棒棒糖、玻璃水袋！台灣Bluerider ART九週年特展亮點　預告倫敦設點夏季開幕
前玻璃水袋雕塑為Dylan Martinez創作，介紹：https://blueriderart.com/tw/artists/dylan-martinez/

以上圖片由畫廊提供
Bluerider ART
藍騎士藝術空間
藝術
文化

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