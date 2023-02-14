花蓮自強外役監受刑人脫逃遭通緝　於新北汐止被逮

更新時間：2023-02-14 17:52

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）花蓮自強外役監受刑人魯宗龍逾假未歸遭警方追緝，在下午４點40分時已遭警方捕獲。

據中央社報導，警方調閱監視器畫面顯示，有拍攝到魯宗龍於松山機場出現，以及在南港車站買車票的影像。經警方追緝後，在下午16點40分時，鐵路警察局刑警大隊於新北市汐止區康寧街的一處網咖發現了魯男並將他逮捕。

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（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）刑事警察局今（14）日發布緊急查緝，花蓮自強外役監受刑人魯宗龍逃脫，返家探親逾假未歸。

根據自由時報報導，魯宗龍在2019年11月至2020年間，在臉書上以不同名稱多次販賣商品，他在買家下單並支付一半以上訂金後即失去聯繫，共非法詐取18萬5440元。被害人驚覺遭詐後向警方報案，魯宗龍也以詐欺取財罪共遭判處2年8個月。

魯宗龍日前申請返家探親，回到老家金門，原定13日晚間8點收假，當天卻遇上金門機場起大霧而造成班機延誤，他告知獄方會較晚返監，改搭晚上7點的班次返台，但最後卻失聯。

花蓮地檢署表示，檢方已成立專案小組追緝，提醒所有單位員警查緝時注意自身安全。